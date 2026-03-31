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वाराणसी में MP-UP के बीच हुए दो अहम MoU, सीएम मोहन बोले- केन-बेतवा नदी लिंक परियोजना महत्वपूर्ण

वाराणसी : मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सांझी विरासत को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से काशी में एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन का आयोजन किया गया. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रहे. सम्मेलन में दोनों राज्यों के विकास की संभावनाओं पर मंथन किया गया. वहीं विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट और महाकालेश्वर मंदिर ट्रस्ट तथा ओडीओपी उत्पादों के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच एमओयू भी किया गया.

मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की औद्योगिक क्षमताओं, पारम्परिक शिल्प, ओडीओपी और जीआई टैग उत्पादों, कृषि एवं खाद्य उत्पादों, निवेश अवसरों और पर्यटन संभावनाओं पर मंथन के उद्देश्य से सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दीप प्रज्वलन करने के साथ की. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, वाराणसी की तरह उज्जैन भी धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से विशेष महत्व रखता है.

उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने द्वारा दोनों ही शहरों में धार्मिक पर्यटन की बड़ी संभावनाओं को देखते हुए विकास कार्यों की शुरुआत की है. दोनों राज्यों के बीच भौगोलिक रिश्ते होने के साथ-साथ सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं. उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश साझा विरासत के साथ आगे बढ़ रहे हैं. इस क्रम में आज आयोजित एमपी-यूपी सहयोग सम्मेलन भविष्य की संभावनाओं को आधार प्रदान करेगा.

केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना दोनों राज्यों के लिए महत्वपूर्ण : सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प के बल पर देश ने लाल सलाम को आखिरी सलाम किया है. यह लोकतंत्र की स्थापना के लिए बड़ी चुनौती थी. मध्य प्रदेश भी अब नक्सल मुक्त हो चुका है. इससे प्रदेश के विकास और औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार होगा.

उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश अपनी नीति आधारित पारदर्शिता, उद्योगों के लिए उपलब्ध विशाल भूमि बैंक, विश्वसनीय बिजली आपूर्ति, मजबूत कनेक्टिविटी और निवेशक हितैषी वातावरण के साथ नए अवसरों का केन्द्र बन रहा है. प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के कार्यों की शुरुआत हुई है. इसका लाभ मध्य प्रदेश के साथ ही बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश के जिलों को भी मिलेगा.

यह परियोजना सिंचाई के साथ पेयजल सुविधा भी उपलब्ध कराएगी. मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के लिए यह स्थिति नये प्रयासों और नये सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण संभावनाएं पैदा कर रही है. मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश मिलकर मुरैना में 2000 मेगावॉट के सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में सिंहस्थ के आयोजन के लिए हर तरह के प्रबंधन की तैयारियां चल रही हैं. प्रयागराज में ऐतिहासिक महाकुंभ के आयोजन की व्यवस्थाओं के अध्ययन से सिंहस्थ के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलेगी. इस संदर्भ में आज विश्वनाथ कॉरिडोर की व्यवस्थाओं को भी समझा है.

मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए संभावनाएं : सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार उद्योग और निवेश गतिविधियों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए फोकस्ड स्वरूप में आगे बढ़ रही है. वर्ष 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में मनाने के बाद वर्तमान वर्ष 2026 में कृषि पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़कर 55 लाख हेक्टेयर हो गया है. राज्य में औद्योगिक विकास के लिए अनंत निवेश संभावनाएं हैं. प्रदेश से 70 हजार करोड़ से अधिक का निर्यात हो रहा है.प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है. राज्य सरकार अस्पताल खोलने के लिए 1 रुपए लीज पर 30 एकड़ जमीन उपलब्ध करा रही है.

ओडीओपी से बढ़ा उत्तर प्रदेश का निर्यात : उत्तर प्रदेश के एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश एक बड़ा राज्य है. प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हुआ है. यहां एमएसएमई की 96 लाख ईकाइयां हैं, जो कृषि के बाद सबसे अधिक 3 करोड़ लोगों को रोजगार दे रही हैं. राज्य सरकार ने 2018 में ओडीओपी प्रोग्राम की शुरुआत की. ओडीओपी उत्पादकों से प्रदेश का निर्यात बढ़ा है.