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हरियाणा में दो IAS अधिकारियों के तबादले, सतबीर सिंह बने रोहतक के जिलाधिकारी

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने दो IAS अधिकारियों की पोस्टिंग/ट्रांसफर के आदेश जारी किए हैं. मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी आदेश के अनुसार दोनों अधिकारियों की नई नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी.

मनोज कुमार को अतिरिक्त जिम्मेदारी : 2014 बैच के IAS अधिकारी मनोज कुमार, जो वर्तमान में खाद्य एवं औषधि प्रशासन, हरियाणा के कमिश्नर और हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं, को अब आयुष्मान भारत हरियाणा हेल्थ प्रोटेक्शन अथॉरिटी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) भी नियुक्त किया गया है. यह जिम्मेदारी उन्हें उनके वर्तमान कार्यभार के अतिरिक्त दी गई है.

सतबीर सिंह को रोहतक का DC बनाया : 2018 बैच के IAS अधिकारी सतबीर सिंह, जो अब तक आयुष्मान भारत हरियाणा हेल्थ प्रोटेक्शन अथॉरिटी के CEO थे, को रोहतक का उपायुक्त (Deputy Commissioner) नियुक्त किया गया है. उनकी नियुक्ति रोहतक में रिक्त पद के विरुद्ध की गई है.