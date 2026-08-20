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हरियाणा में दो IAS अधिकारियों के तबादले, सतबीर सिंह बने रोहतक के जिलाधिकारी

हरियाणा में दो आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है. सतबीर सिंह रोहतक के जिलाधिकारी बने हैं.

Two IAS officers transferred in Haryana Manoj Kumar Satbir Singh Anurag Rastogi
हरियाणा में दो IAS अधिकारियों के तबादले (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 20, 2026 at 5:56 PM IST

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चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने दो IAS अधिकारियों की पोस्टिंग/ट्रांसफर के आदेश जारी किए हैं. मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी आदेश के अनुसार दोनों अधिकारियों की नई नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी.

मनोज कुमार को अतिरिक्त जिम्मेदारी : 2014 बैच के IAS अधिकारी मनोज कुमार, जो वर्तमान में खाद्य एवं औषधि प्रशासन, हरियाणा के कमिश्नर और हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं, को अब आयुष्मान भारत हरियाणा हेल्थ प्रोटेक्शन अथॉरिटी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) भी नियुक्त किया गया है. यह जिम्मेदारी उन्हें उनके वर्तमान कार्यभार के अतिरिक्त दी गई है.

सतबीर सिंह को रोहतक का DC बनाया : 2018 बैच के IAS अधिकारी सतबीर सिंह, जो अब तक आयुष्मान भारत हरियाणा हेल्थ प्रोटेक्शन अथॉरिटी के CEO थे, को रोहतक का उपायुक्त (Deputy Commissioner) नियुक्त किया गया है. उनकी नियुक्ति रोहतक में रिक्त पद के विरुद्ध की गई है.

Two IAS officers transferred in Haryana Manoj Kumar Satbir Singh Anurag Rastogi
सतबीर सिंह बने रोहतक के जिलाधिकारी (ETV Bharat)

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