शौर्य और बलिदान के दो सौ साल: लखनऊ में गूंजी गनर्स के पराक्रम की गाथा
'200वें गनर्स डे' पर याद किए गए सरहदों के रखवाले
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 28, 2026 at 5:10 PM IST
लखनऊ: रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी ने लखनऊ में अपना 200वां गनर्स डे मनाया. इस मौके पर देश के लिए बहादुरी, बलिदान, प्रोफेशनलिज़्म और शानदार सेवा के दो सदियों के सफर का जश्न मनाया गया.हेडक्वार्टर सेंट्रल कमांड के एमजी आर्टी, मेजर जनरल विक्रमजीत सिंह गिल ने रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के पूर्व सैनिकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर 'स्मृतिका वॉर मेमोरियल' पर श्रद्धांजलि अर्पित की.
सेवा को सम्मान: मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि इस दौरान उन बहादुर गनर्स को श्रद्धांजलि दी गई. जिन्होंने ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया और आर्टिलरी के उन सैनिकों की पीढ़ियों की शानदार विरासत को सम्मान दिया. जिन्होंने बेहतरीन तरीके से देश की सेवा की है. इस समारोह के दौरान भारतीय सेना की मध्य कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ (GOC-in-C), लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेनगुप्ता ने रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के पूर्व सैनिकों और सभी रैंक के जवानों से बातचीत की.
विरासत की सराहना: आर्मी कमांडर ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर पूरे गनर समुदाय को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं. बातचीत के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेनगुप्ता ने साहस, प्रोफेशनलिज़्म और ऑपरेशनल एक्सीलेंस के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की रेजिमेंट की शानदार विरासत की सराहना की. उन्होंने पूर्व सैनिकों के अमूल्य योगदान को माना, जिनकी सेवा, बलिदान और समृद्ध अनुभव गनर्स की आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहते हैं. इस सभा ने सेवारत कर्मियों और पूर्व सैनिकों को फिर से जुड़ने और भाईचारे के उन मजबूत बंधनों का जश्न मनाने का मौका दिया जो रेजिमेंट की पहचान हैं. यह अवसर रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी की गौरवशाली विरासत और देश की सेवा में उत्कृष्टता के प्रति उसकी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है.
200वां गनर्स डे, गनर के गौरव की दो सदियों और "सर्वत्र इज्जत-ओ-इकबाल" के सदाबहार आदर्श वाक्य से परिभाषित एक स्थायी विरासत के प्रति सम्मान का प्रतीक था.
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