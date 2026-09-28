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शौर्य और बलिदान के दो सौ साल: लखनऊ में गूंजी गनर्स के पराक्रम की गाथा

ऐसे मनाया ऐतिहासिक 'गनर्स डे' ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी ने लखनऊ में अपना 200वां गनर्स डे मनाया. इस मौके पर देश के लिए बहादुरी, बलिदान, प्रोफेशनलिज़्म और शानदार सेवा के दो सदियों के सफर का जश्न मनाया गया.हेडक्वार्टर सेंट्रल कमांड के एमजी आर्टी, मेजर जनरल विक्रमजीत सिंह गिल ने रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के पूर्व सैनिकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर 'स्मृतिका वॉर मेमोरियल' पर श्रद्धांजलि अर्पित की.



सर्वोच्च बलिदान को सलाम (Photo Credit: ETV Bharat)



सेवा को सम्मान: मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि इस दौरान उन बहादुर गनर्स को श्रद्धांजलि दी गई. जिन्होंने ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया और आर्टिलरी के उन सैनिकों की पीढ़ियों की शानदार विरासत को सम्मान दिया. जिन्होंने बेहतरीन तरीके से देश की सेवा की है. इस समारोह के दौरान भारतीय सेना की मध्य कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ (GOC-in-C), लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेनगुप्ता ने रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के पूर्व सैनिकों और सभी रैंक के जवानों से बातचीत की.