झारखंड की चुटूपालू और चरही घाटी में सड़क सुरक्षा के लिए 239.40 करोड़ मंजूर, अब दुर्घटनाओं पर लगेगा अंकुश
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने झारखंड की दो घाटियों में सड़क सुरक्षा के लिए करोड़ों रुपये की मंजूरी दी है. रिपोर्ट-राजेश कुमार सिंह
Published : October 29, 2026 at 7:47 PM IST
रांची:झारखंड में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है. रांची की चुटूपालू घाटी और हजारीबाग की चरही घाटी में दुर्घटना संभावित स्थलों यानी ब्लैक स्पॉट के सुधार के लिए 239.40 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी गई है. रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ की पहल पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने यह स्वीकृति प्रदान की है. इस परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग-33 (नया NH-20) के चिह्नित हिस्सों में सुधार और सड़क सुरक्षा से जुड़े आवश्यक उपाय किए जाएंगे.
संजय सेठ के पत्र पर केंद्र सरकार ने दी मंजूरी
चुटूपालू और चरही घाटी में सड़क दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए इन क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग उठाई गई थी. रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इस समस्या के समाधान के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई का आग्रह किया था. संजय सेठ के पत्र के आलोक में मंत्रालय ने दोनों घाटियों के दुर्घटना संभावित स्थलों के सुधार के लिए 239.40 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी है. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी पत्र के माध्यम से संजय सेठ को इस स्वीकृति की जानकारी दी है.
NH-33 के 5.99 किलोमीटर हिस्से में होंगे सुधार
स्वीकृत परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-33, जिसे अब NH-20 के नाम से जाना जाता है, के चुटूपालू घाटी और चरही घाटी खंड में कुल 5.99 किलोमीटर सड़क का सुधार किया जाएगा. इस दौरान दुर्घटना की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों को चिह्नित कर वहां आवश्यक सुधार और सुरक्षा संबंधी उपाय किए जाएंगे. परियोजना का उद्देश्य इन दोनों घाटियों से गुजरने वाले वाहनों के आवागमन को अधिक सुरक्षित बनाना और दुर्घटनाओं की आशंका को कम करना है. हालांकि, जारी सूचना में प्रस्तावित तकनीकी सुधारों, निर्माण कार्य शुरू होने की तारीख और परियोजना पूरी होने की समय सीमा का विस्तृत उल्लेख नहीं किया गया है.
दुर्घटनाओं के लिहाज से संवेदनशील हैं दोनों घाटियां
चुटूपालू और चरही घाटी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ऐसे क्षेत्र हैं, जहां सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता की आवश्यकता रहती है. घाटी वाले मार्गों पर सड़क की बनावट, ढलान और वाहनों के आवागमन जैसी परिस्थितियों के कारण सुरक्षित यातायात व्यवस्था महत्वपूर्ण हो जाती है. ऐसे में दुर्घटना संभावित स्थलों का सुधार सड़क सुरक्षा की दिशा में अहम माना जा रहा है. परियोजना पूरी होने के बाद इन मार्गों से गुजरने वाले वाहन चालकों और यात्रियों को बेहतर सुरक्षा व्यवस्था मिलने की उम्मीद है. इससे रांची और हजारीबाग के बीच सड़क मार्ग से यात्रा करने वाले लोगों को भी लाभ मिल सकता है.
परियोजना की मंजूरी पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि चुटूपालू और चरही घाटी लंबे समय से सड़क दुर्घटनाओं की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र रहे हैं. इन स्थानों पर सड़क सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहा है. उन्होंने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के समक्ष पत्र के माध्यम से विशेष पहल की गई थी. अब 239.40 करोड़ रुपये की परियोजना को स्वीकृति मिलना रांची सहित पूरे झारखंड के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है.
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