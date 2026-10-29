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झारखंड की चुटूपालू और चरही घाटी में सड़क सुरक्षा के लिए 239.40 करोड़ मंजूर, अब दुर्घटनाओं पर लगेगा अंकुश

घाटी में सड़क. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची:झारखंड में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है. रांची की चुटूपालू घाटी और हजारीबाग की चरही घाटी में दुर्घटना संभावित स्थलों यानी ब्लैक स्पॉट के सुधार के लिए 239.40 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी गई है. रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ की पहल पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने यह स्वीकृति प्रदान की है. इस परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग-33 (नया NH-20) के चिह्नित हिस्सों में सुधार और सड़क सुरक्षा से जुड़े आवश्यक उपाय किए जाएंगे.

संजय सेठ के पत्र पर केंद्र सरकार ने दी मंजूरी