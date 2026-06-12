ETV Bharat / state

Human Trafficking: मिर्जापुर स्टेशन पर 6 मासूम के साथ 2 मानव तस्कर गिरफ्तार

प्रयागराज: अंतरराष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस' के अवसर पर रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने मानव तस्करी के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है. वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में चलाए जा रहे 'ऑपरेशन आहट' के तहत मिर्जापुर स्टेशन से 6 नाबालिग बच्चों को बाल मजदूरी के चंगुल से मुक्त कराया गया. इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो संदिग्ध मानव तस्करों को भी हिरासत में लिया है, जो बच्चों को बहला-फुसलाकर दिल्ली ले जा रहे थे.

यह पूरी कार्रवाई आरपीएफ मिर्जापुर और 'एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन' के संयुक्त सहयोग से की गई. खुफिया जानकारी के आधार पर, गाड़ी संख्या 12487 (जोगबनी–आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस) में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से ही विशेष निगरानी रखी जा रही थी.



ट्रेन के मिर्जापुर स्टेशन पहुंचते ही आरपीएफ टीम ने सामान्य श्रेणी (General) कोच में सघन जांच की, जहां 6 नाबालिग बच्चों के साथ बैठे दो संदिग्धों को रोककर पूछताछ की गई. संदेह सही साबित होने पर दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया और बच्चों को सुरक्षित उतारा गया.



आरोपियों की पहचान मो. मनोजुद्दीन और मो. इस्माइल जनपद अररिया बिहार के तौर पर हुई है, पुलिस को उनके पास से मोबाइल फोन, नकद धनराशि, यात्रा टिकट और अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुए हैं. पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह इन बच्चों को रोजगार और अच्छे पैसों का लालच देकर दिल्ली तथा अलीगढ़ में बाल मजदूरी कराने के उद्देश्य से ले जा रहे थे.



प्रयागराज मंडल के जनसंपर्क अधिकारी (PRO) अमित कुमार सिंह ने मामले की गंभीरता पर प्रकाश डालते हुए कहा, "रेलवे सुरक्षा बल यात्रियों की सुरक्षा के साथ-साथ सामाजिक अपराधों के उन्मूलन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. 'ऑपरेशन आहट' के माध्यम से हमारा प्रयास है कि ट्रेनों का उपयोग मानव तस्करी के लिए कतई न हो. इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए आरपीएफ लगातार स्वयंसेवी संस्थाओं और स्थानीय पुलिस के साथ तालमेल बिठाकर काम कर रही है".