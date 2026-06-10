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Bikaner PBM Hospital : अस्पताल में व्यवस्था सुधारने की मांग, अधीक्षक का दो घंटे घेराव...

पीबीएम बचाओ संघर्ष समिति ने इलाज में लापरवाही, टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता और प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने का मामला उठाया और सुधार की मांग की.

Office bearers of the struggle committee submitting a memorandum to Hospital Superintendent Ghiya
अस्पताल अधीक्षक घीया को ज्ञापन सौंपते संघर्ष समिति के पदाधिकारी (ETV Bharat Bikaner)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 10, 2026 at 5:01 PM IST

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बीकानेर: संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीबीएम में चिकित्सा सेवाओं में लापरवाही, दवाइयों एवं उपकरणों की खरीद से जुड़े टेंडरों में अनियमितताओं के आरोप तथा हाल में भर्ती प्रसूताओं की किडनी प्रभावित होने के मामले को लेकर विरोध के सुर तेज हो गए. पीबीएम बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले बुधवार को एक प्रतिनिधिमंडल ने अस्पताल अधीक्षक डॉ. बीसी घीया का करीब दो घंटे घेराव किया और ज्ञापन सौंपा. इसमें विभिन्न मुद्दों पर कार्रवाई की मांग की गई.

कांग्रेस प्रदेश सचिव रामनिवास कूकना की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने अस्पताल प्रशासन से पीबीएम अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर चिंता जताई. कूकना ने आरोप लगाया कि संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल होने के बावजूद यहां मरीजों को अपेक्षित सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं. लगातार सामने आ रही घटनाओं से अस्पताल की साख प्रभावित हो रही है.

रामनिवास कूकना ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Bikaner)

कुछ समय से व्यवस्थाओं में गिरावट और विभिन्न मामलों को लेकर उठ रहे सवालों ने इसकी छवि खराब की है. कूकना ने आरोप लगाया कि अस्पताल में दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों की खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. इसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है. उन्होंने बताया- अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार और मरीजों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से पीबीएम बचाओ संघर्ष समिति का गठन किया गया है. समिति अस्पताल में चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता, संसाधनों की उपलब्धता और प्रशासनिक पारदर्शिता जैसे मुद्दों को लगातार उठाएगी. व्यवस्थाओं में सुधार तक संघर्ष जारी रहेगा.

पढ़ें: सिजेरियन डिलीवरी के बाद 5 प्रसूताओं की किडनी प्रभावित, बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में मचा हड़कंप

प्रसूता मामले की जांच जारी: इधर, पीबीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉ. बीसी घीया ने प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने और किडनी प्रभावित होने के मामले में कहा, जोधपुर से आई विशेषज्ञ टीम इस मामले की जांच पूरी कर चुकी है. रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. डॉ. घीया ने कहा, अस्पताल प्रशासन मरीजों की सुरक्षा और बेहतर उपचार को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके अनुसार आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी. अस्पताल की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं.

पढ़ें: Bikaner PBM Hospital : स्वास्थ्य मंत्री बोले- बीकानेर में किडनी फेल होने का मामला अलग, कोटा में भी हुई थी 5 की मौत

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पीबीएम बचाओ संघर्ष समिति का ज्ञापन
DEMAND IMPROVE ARRANGEMENTS AT PBM
PBM SUPERINTENDENT BC GHIYA
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GHERAO OF PBM SUPERINTENDENT

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