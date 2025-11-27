ETV Bharat / state

एसएमओ सीधी भर्ती के विरोध में डॉक्टरों की हड़ताल, ओपीडी बंद होने से मरीज परेशान, अस्पतालों में लगी लंबी लाइनें

"सीधी भर्ती से रुकेगी प्रमोशन प्रक्रिया": हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के जिला प्रधान डॉ. बिजेंद्र ढांडा ने बताया कि, "विभाग द्वारा एसएमओ (सीनियर मेडिकल ऑफिसर) की सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. यदि यह भर्ती लागू हो जाती है तो वर्तमान में कार्यरत चिकित्सकों की पदोन्नति रुक जाएगी, जिससे उनका मनोबल गिरना स्वाभाविक है. इसी फैसले के विरोध में सभी चिकित्सकों ने दो घंटे की सांकेतिक हड़ताल कर अपना असंतोष जताया."

ओपीडी बंद होने से मरीज परेशान: हड़ताल के दौरान इमरजेंसी, डिलीवरी और पोस्टमार्टम जैसी आवश्यक सेवाएं जारी रहीं, लेकिन जनरल ओपीडी पूरी तरह प्रभावित रही. कई मरीज अपने उपचार के लिए अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन उन्हें इंतजार करना पड़ा. हड़ताल समाप्त होते ही 11 बजे अस्पतालों में भीड़ अचानक बढ़ गई और डॉक्टरों के कमरों के बाहर लंबी लाइनें लग गईं.

जींद/भिवानी :हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के आह्वान पर गुरुवार को जींद और भिवानी सहित कई जिलों में सरकारी चिकित्सकों ने सुबह 9 से 11 बजे तक दो घंटे की हड़ताल रखी.इस दौरान अस्पतालों में नियमित ओपीडी सेवाएं बंद रहीं, जिससे सुबह से ही पहुंचे मरीज और उनके तिमारदार परेशान होते रहे.ओपीडी की स्लिप कटने के बावजूद मरीजों को डॉक्टरों के न मिलने से भटकना पड़ा.

पहले भी वापस लिया गया था निर्णय: डॉ. ढांडा ने बताया कि, "विभाग ने इससे पहले भी इसी तरह का निर्णय लिया था, लेकिन चिकित्सकों के विरोध के बाद इसे रद्द कर दिया गया था. अब फिर से विभाग एसएमओ की सीधी भर्ती पर जोर दे रहा है, जिससे वर्षों से सेवा दे रहे डॉक्टर्स को प्रमोशन में बाधा आएगी. यह स्थिति न केवल चिकित्सकों में असंतोष पैदा करेगी बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर भी असर डाल सकती है."

"नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए जारी रखीं जरूरी सेवाएं": डिप्टी एमएस डॉ. राजेश भोला ने कहा कि, "हड़ताल के बावजूद चिकित्सकों ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाई है. सभी अस्पतालों में इमरजेंसी, डिलीवरी और पोस्टमार्टम जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं बिना रुके जारी रहीं. गंभीर मरीजों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया." सीएमओ डॉ. सुमन कोहली ने कहा कि, "हड़ताल की पूरी जानकारी उच्च अधिकारियों को पहले ही दे दी गई थी."

एसएमओ सीधी भर्ती के विरोध में डॉक्टरों की हड़ताल (ETV Bharat)

भिवानी में भी दो घंटे का पेन-डाउन: वहीं, भिवानी के चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में भी चिकित्सकों ने दो घंटे का पेन-डाउन किया. डॉ. नवीन घोष और डॉ. आशीष ने बताया कि, "राज्य सरकार से उनकी लंबित मांगें जल्द पूरी की जाएं. डॉक्टरों के लिए अलग कैडर बनाया जाए, पीजी बांड राशि एक करोड़ रुपये से घटाकर 50 लाख की जाए, एसएमओ की सीधी भर्ती पर रोक लगे और चौथी एसीपी जल्द लागू की जाए."

खाली पद भरने की भी उठाई मांग: चिकित्सकों की मानें तो अस्पतालों में डॉक्टर्स के कई पद खाली पड़े हैं, जिससे मरीजों को उपचार में देरी का सामना करना पड़ता है. यदि सभी खाली पद भरे जाएं तो मरीजों को समय पर और सुचारू इलाज मिल सकेगा. डॉक्टरों ने स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और तीव्र करने पर विचार किया जाएगा.

