कालिंद्री एक्सप्रेस में बम की सूचना पर हड़कंप, छावनी में तब्दील हुआ फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन, जांच के बाद ट्रेन रवाना

फर्रुखाबाद : जिला में भिवानी से चलकर प्रयागराज को जाने वाली कालिंद्री एक्सप्रेस में बम होने की सूचना पर हड़कंप मच गया. सूचना के बाद फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई. स्टेशन मास्टर ने मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी. जीआरपी और आरपीएफ पुलिस, डाॅग स्क्वाॅड और बम निरोधक दस्ते ने अपर पुलिस अधीक्षक के साथ ट्रेन की गहनता से जांच की. करीब 2 घंटे बाद ट्रेन को प्रयागराज के लिए रवाना किया गया.





स्टेशन मास्टर ज्योतिष कुमार ने बताया कि रविवार को स्टेशन मास्टर ज्योतिष कुमार ड्यूटी पर थे. कालिंद्री एक्सप्रेस ट्रेन फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंची. जहां एक युवक ट्रेन से उतरा और स्टेशन मास्टर के पास पहुंचा. उसने ट्रेन में बम की सूचना दी. बताया ट्रेन में पटाखे बम हैं. स्टेशन मास्टर ने मामले की जानकारी उच्चाधिकारियों को दी. आनन-फानन में आरपीएफ और जीआरपी पुलिस मौके पर जा पहुंची.

स्टेशन मास्टर ने बताया कि अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह, सीओ सिटी ऐश्वर्या उपाध्याय डॉग स्क्वॉड के साथ मौके पर पहुंच गईं. इस दौरान ट्रेन की बारीकी से जांच की गई. करीब 2 घंटे तक ट्रेन की प्रत्येक बोगी की जांच हुई, हालांकि ट्रेन में कुछ नहीं मिला. जिसके बाद ट्रेन को प्रयागराज के लिए रवाना किया गया. युवक को जीआरपी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है.

