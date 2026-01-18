ETV Bharat / state

कालिंद्री एक्सप्रेस में बम की सूचना पर हड़कंप, छावनी में तब्दील हुआ फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन, जांच के बाद ट्रेन रवाना

स्टेशन मास्टर ज्योतिष कुमार ने बताया कि सूचना देने वाले युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

कालिंद्री एक्सप्रेस में जांच करते अधिकारी.
कालिंद्री एक्सप्रेस में जांच करते अधिकारी. (a)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 18, 2026 at 10:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फर्रुखाबाद : जिला में भिवानी से चलकर प्रयागराज को जाने वाली कालिंद्री एक्सप्रेस में बम होने की सूचना पर हड़कंप मच गया. सूचना के बाद फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई. स्टेशन मास्टर ने मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी. जीआरपी और आरपीएफ पुलिस, डाॅग स्क्वाॅड और बम निरोधक दस्ते ने अपर पुलिस अधीक्षक के साथ ट्रेन की गहनता से जांच की. करीब 2 घंटे बाद ट्रेन को प्रयागराज के लिए रवाना किया गया.



स्टेशन मास्टर ज्योतिष कुमार ने बताया कि रविवार को स्टेशन मास्टर ज्योतिष कुमार ड्यूटी पर थे. कालिंद्री एक्सप्रेस ट्रेन फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंची. जहां एक युवक ट्रेन से उतरा और स्टेशन मास्टर के पास पहुंचा. उसने ट्रेन में बम की सूचना दी. बताया ट्रेन में पटाखे बम हैं. स्टेशन मास्टर ने मामले की जानकारी उच्चाधिकारियों को दी. आनन-फानन में आरपीएफ और जीआरपी पुलिस मौके पर जा पहुंची.

स्टेशन मास्टर ने बताया कि अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह, सीओ सिटी ऐश्वर्या उपाध्याय डॉग स्क्वॉड के साथ मौके पर पहुंच गईं. इस दौरान ट्रेन की बारीकी से जांच की गई. करीब 2 घंटे तक ट्रेन की प्रत्येक बोगी की जांच हुई, हालांकि ट्रेन में कुछ नहीं मिला. जिसके बाद ट्रेन को प्रयागराज के लिए रवाना किया गया. युवक को जीआरपी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है.


डॉग हैंडलर राकेश कुमार सिंह ने बताया कि आरपीएफ के इंस्पेक्टर के नेतृत्व में डॉग स्क्वॉड के साथ रेलवे स्टेशन की पड़ताल की गई. जहां यात्रियों के सामान की भी पड़ताल हुई. वहीं डस्टबिन आदि भी देखे गए.



स्टेशन मास्टर बताया कि उन्होंने बताया ट्रेन स्टेशन पर करीब दो घंटा 10 मिनट तक खड़ी रही. बम की सूचना देने वाले युवक ने बताया कि वह दिल्ली में नौकरी करता है. वह फर्रुखाबाद जनपद का निवासी है.

यह भी पढ़ें : काशी एक्सप्रेस में बम की सूचना, जांच के बाद कोई भी संदिग्ध या विस्फोटक वस्तु नहीं हुआ बरामद

TAGGED:

FARRUKHABAD RAILWAY STATION
TWO HOUR INSPECTION
KALINDI EXPRESS
BOMB THREAT IN KALINDI EXPRESS
FARRUKHABAD NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.