रायसिंहनगर में दो हादसों ने छीनी 4 जिंदगियां, गर्भवती सहित एक ही परिवार की 3 महिलाओं की मौत

रायसिंहनगर में दो भीषण सड़क हादसों ने चार लोगों की मौत हो गई. एक परिवार की तीन महिलाओं को रोडवेज बस ने कुचल दिया.

बस ने स्कूटी को मारी टक्कर
बस ने स्कूटी को मारी टक्कर (ETV Bharat Sriganganagar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 9, 2026 at 9:02 PM IST

3 Min Read
श्रीगंगानगर: जिले के रायसिंहनगर में सोमवार को दो भीषण सड़क हादसों ने पूरे क्षेत्र को शोक में डुबो दिया. इन हादसों में एक ही परिवार की तीन महिलाओं सहित कुल चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे इलाके में मातम का माहौल छा गया. वहीं, चित्तौड़गढ़ में अनियंत्रित कार पेड़ से टकरा गई, जिसमें एक की मौत हो गई.

NH-911 पर बस-स्कूटी टक्कर: डीएसपी मदनलाल जेफ ने बताया कि चक 40 एनपी निवासी जीत सिंह की पुत्री सुमन, उसकी भाभी रेशमा (जो गर्भवती थीं) और भतीजी पिंकी स्कूटी पर सवार होकर रायसिंहनगर की ओर जा रही थीं. 41 एनपी बस स्टैंड के पास NH-911 पर स्कूटी मोड़ते समय बीकानेर डिपो की तेज रफ्तार रोडवेज बस ने उनसे जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बस ने स्कूटी सहित तीनों महिलाओं को लगभग 50-100 फीट तक घसीट लिया.

डीएसपी मदनलाल जेफ (ETV Bharat Sriganganagar)

सुमन और पिंकी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल रेशमा को तुरंत टोल नाका की एंबुलेंस से रायसिंहनगर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया. वहां से उन्हें श्रीगंगानगर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी भी मौत हो गई. एक ही परिवार की तीन महिलाओं (जिनमें एक गर्भवती शामिल थीं) की इस मौत से परिजनों में कोहराम मच गया.

खिचिया मोड़ पर बाइकों की टक्कर: इसी दिन रायसिंहनगर के खिचिया मोड़ पर दो बाइकों की आमने-सामने की टक्कर में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई. हादसों की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. डीएसपी मदनलाल जेफ ने बताया कि रोडवेज बस को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है. बस चालक के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस दोनों मामलों में आगे की जांच कर रही है, जिसमें रफ्तार, ओवरटेकिंग और अन्य कारकों की पड़ताल शामिल है.

चित्तौड़गढ़ में अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई
चित्तौड़गढ़ में अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई (ETV Bharat Chittorgarh)

अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई: चित्तौड़गढ़ जिले के बेगूं उपखंड में सोमवार दोपहर जोगणियां माता-मेनाल मार्ग पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिससे कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे में अजमेर जिले के अकोडिया निवासी रामावतार सुखवाल की मौके पर मौत हो गई, जबकि उनका साथी निखिल प्रजापत गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बेगूं अस्पताल से चित्तौड़गढ़ रेफर किया गया. पुलिस जांच में कार से 45 किलो से अधिक अवैध डोडा चूरा बरामद हुआ, जिसके आधार पर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर तस्करी की जांच शुरू की गई है. सीआई कमल चंद मीणा बताया कि मामले की जांच की जा रही है.

