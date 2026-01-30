ETV Bharat / state

दिल्ली में दो भीषण सड़क हादसे, चार लोगों की मौत; पुलिस ने शुरू की जांच

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के नरेला इलाके में एक तेज रफ्तार टाटा-407 ट्रक और स्कूटी की टक्कर में मां और उसके 16 वर्षीय बेटे की मौत हो गई. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोग घटनास्थल पर जमा हो गए. फिलहाल, मामले में संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

डीसीपी हरेश्वर स्वामी के मुताबिक, दरियापुर कलां निवासी मनीष कुमार की पत्नी और बेटा नरेला से बवाना की ओर जा रहे थे. जैसे ही वे पुराने नरेला–बवाना रोड पर जैन मंदिर के पास पहुंचे, उसी दौरान सामने से आ रहे टाटा-407 ट्रक नंबर से उनकी स्कूटी की जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना की जानकारी मिलते ही आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और एंबुलेंस बुलवाई.

घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में पहुंचाया गया, लेकिन दोनों की जान नहीं बच सकी. लड़के को बाबू जगजीवन राम अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं, महिला को महर्षि वाल्मीकि अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलने पर नरेला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को घेरकर जांच शुरू की.

डीसीपी हरेश्वर स्वामी के मुताबिक, हादसे की गंभीरता को देखते हुए बाहरी उत्तरी जिले की क्राइम टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जरूरी साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने टाटा-407 ट्रक चालक को मौके से ही हिरासत में ले लिया है. प्रारंभिक जांच में लापरवाही से वाहन चलाने की आशंका जताई जा रही है. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और परिजनों को सूचना दे दी गई है.