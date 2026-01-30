ETV Bharat / state

दिल्ली में दो भीषण सड़क हादसे, चार लोगों की मौत; पुलिस ने शुरू की जांच

राजधानी दिल्ली में दो अलग-अलग जगह हुए सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई है.

दिल्ली में दो भीषण सड़क हादसे, 4 लोगों की मौत
दिल्ली में दो भीषण सड़क हादसे, 4 लोगों की मौत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 30, 2026 at 8:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के नरेला इलाके में एक तेज रफ्तार टाटा-407 ट्रक और स्कूटी की टक्कर में मां और उसके 16 वर्षीय बेटे की मौत हो गई. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोग घटनास्थल पर जमा हो गए. फिलहाल, मामले में संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

डीसीपी हरेश्वर स्वामी के मुताबिक, दरियापुर कलां निवासी मनीष कुमार की पत्नी और बेटा नरेला से बवाना की ओर जा रहे थे. जैसे ही वे पुराने नरेला–बवाना रोड पर जैन मंदिर के पास पहुंचे, उसी दौरान सामने से आ रहे टाटा-407 ट्रक नंबर से उनकी स्कूटी की जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना की जानकारी मिलते ही आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और एंबुलेंस बुलवाई.

घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में पहुंचाया गया, लेकिन दोनों की जान नहीं बच सकी. लड़के को बाबू जगजीवन राम अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं, महिला को महर्षि वाल्मीकि अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलने पर नरेला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को घेरकर जांच शुरू की.

डीसीपी हरेश्वर स्वामी के मुताबिक, हादसे की गंभीरता को देखते हुए बाहरी उत्तरी जिले की क्राइम टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जरूरी साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने टाटा-407 ट्रक चालक को मौके से ही हिरासत में ले लिया है. प्रारंभिक जांच में लापरवाही से वाहन चलाने की आशंका जताई जा रही है. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और परिजनों को सूचना दे दी गई है.

पुल प्रहलादपुर थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा

दक्षिण पूर्व दिल्ली के पुल प्रहलादपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई. डीसीपी हेमंत तिवारी के अनुसार, पीसीआर को सूचना मिली थी कि एक डंपर ट्रक ने दो बाइक सवारों को टक्कर मार दी है, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है. सूचना मिलते ही पुल प्रहलादपुर थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंची. घटनास्थल पर सड़क किनारे दो युवक गंभीर अवस्था में पड़े मिले.

वहीं पास ही दुर्घटनाग्रस्त बाइक और डंपर ट्रक खड़ा हुआ पाया गया. मौके पर ही ट्रक चालक को पकड़ लिया गया. डीसीपी ने बताया कि पूछताछ में चालक ने स्वीकार किया कि हादसे के समय वही डंपर चला रहा था. पुलिस ने तुरंत पीसीआर वैन की मदद से दोनों घायलों को एम्स ट्रॉमा सेंटर भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने क्राइम टीम को मौके पर बुलाया. टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और फोटोग्राफी कराई. हादसे में शामिल डंपर ट्रक और मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया गया है. वहीं, पुलिस ने चालक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

ये भी पढ़ें:

  1. दिल्ली में बेकाबू कार ने मचाई तबाही- पहले 4 गाड़ियों को मारी टक्कर, फिर ट्रक से भिड़ी, बाल-बाल बचा ड्राइवर
  2. दिल्ली में PCR वैन ने चायवाले को मारी टक्कर, हुई मौत, चालक समेत स्टाफ निलंबित

TAGGED:

ACCIDENT IN DELHI
ROAD ACCIDENT IN DELHI
DELHI ROAD ACCIDENT
दिल्ली सड़क हादसा
ROAD ACCIDENT IN NARELA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.