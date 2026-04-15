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राजस्थान के सबसे लंबे ब्रिज पर भिड़ी तेज रफ्तार दो बाइक, एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर घायल

इटावा (कोटा): जिले के इटावा क्षेत्र में प्रदेश के सबसे लंबे ब्रिज गैंता माखिदा पर बुधवार को दो बाइक की आमने-सामने भिड़ंत हो गई. इसमें एक बाइक सवार की मौत हो गई जबकि दो युवक घायल हो गए. इनमें एक गंभीर रूप से घायल है, जिसे रेफर कर दिया गया. दोनों वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए. मृतक अपनी बहन को लेने बूंदी से कोटा आ रहा था. वहीं, गंभीर घायल युवक भर्ती परीक्षा देने टोंक जा रहा था.

लिफ्ट लेने वाला युवक भी घायल: इटावा थाने के सब इंस्पेक्टर उम्मेद सिंह ने बताया कि घटना बुधवार सुबह 8:00 बजे की है. दोनों वाहन तेज गति में थे. ये चंबल नदी की गैंता माखीदा पुलिया पर आमने सामने टकरा गए. इसमें बाइक सवार बूंदी जिले के कोटा खुर्द निवासी शिवम मीणा की मौके पर मौत हो गई. दूसरी बाइक पर सवार कोटा जिले के किशनवास निवासी अक्षय मीणा की हालत नाजुक बनी हुई है. उसे पहले कोटा अस्पताल ले जाया गया. बाद में हालत गंभीर होने पर कोटा रैफर कर दिया. हादसे में अक्षय मीणा के साथ लिफ्ट लेकर इटावा से लबान तक जा रहे सवाई माधोपुर निवासी भीम सिंह गुर्जर के भी चोटें लगी है.

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