ETV Bharat / state

राजस्थान के सबसे लंबे ब्रिज पर भिड़ी तेज रफ्तार दो बाइक, एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर घायल

मृतक अपनी बहन को लेने बूंदी से कोटा आ रहा था. वहीं गंभीर घायल युवक भर्ती परीक्षा देने टोंक जा रहा था.

Damaged bike and people at the spot
मौके पर क्षतिग्रस्त बाइक और लोग (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 15, 2026 at 11:01 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

इटावा (कोटा): जिले के इटावा क्षेत्र में प्रदेश के सबसे लंबे ब्रिज गैंता माखिदा पर बुधवार को दो बाइक की आमने-सामने भिड़ंत हो गई. इसमें एक बाइक सवार की मौत हो गई जबकि दो युवक घायल हो गए. इनमें एक गंभीर रूप से घायल है, जिसे रेफर कर दिया गया. दोनों वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए. मृतक अपनी बहन को लेने बूंदी से कोटा आ रहा था. वहीं, गंभीर घायल युवक भर्ती परीक्षा देने टोंक जा रहा था.

लिफ्ट लेने वाला युवक भी घायल: इटावा थाने के सब इंस्पेक्टर उम्मेद सिंह ने बताया कि घटना बुधवार सुबह 8:00 बजे की है. दोनों वाहन तेज गति में थे. ये चंबल नदी की गैंता माखीदा पुलिया पर आमने सामने टकरा गए. इसमें बाइक सवार बूंदी जिले के कोटा खुर्द निवासी शिवम मीणा की मौके पर मौत हो गई. दूसरी बाइक पर सवार कोटा जिले के किशनवास निवासी अक्षय मीणा की हालत नाजुक बनी हुई है. उसे पहले कोटा अस्पताल ले जाया गया. बाद में हालत गंभीर होने पर कोटा रैफर कर दिया. हादसे में अक्षय मीणा के साथ लिफ्ट लेकर इटावा से लबान तक जा रहे सवाई माधोपुर निवासी भीम सिंह गुर्जर के भी चोटें लगी है.

पढ़ें: भीलवाड़ा में आमने-सामने भिड़ी दो बाइक, तीन युवकों की मौत, एक गंभीर घायल

गंभीर घायल कोटा रेफर: एसआई उम्मेद सिंह ने बताया कि दुर्घटना के बाद घायलों को तत्काल इटावा अस्पताल ले जाया गया. वहां शिवम मीणा को मृत घोषित कर दिया. उसका शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. उसे बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया था. यहां प्राथमिक उपचार के बाद तत्काल एंबुलेंस से कोटा रेफर कर दिया. दुर्घटना के कारणों की तलाश की जा रही है.

भर्ती परीक्षा देने जा रहा था: एसआई सिंह ने बताया कि शिवम इटावा में अपनी बहन को सुसराल से लेने आ रहा था. अक्षय के बैग में भर्ती परीक्षा का प्रवेश पत्र मिला. उसके अनुसार उसकी सुबह 11 बजे टोंक में परीक्षा थी. वहीं, घायल भीम सिंह लिफ्ट लेकर अक्षय की बाइक पर बैठा था. उसे लबान से बस या अन्य साधन पकड़ना था.

पढ़ें:रफ्तार का कहर: बाइक के उड़े परखच्चे, दो की मौत और एक की हालत गंभीर

TAGGED:

ROAD ACCIDENT IN KOTA
ACCIDENT ON STATE LONGEST BRIDGE
A YOUNG MAN SERIOUSLY INJURED
दो बाइक की आमने सामने भिड़ंत
YOUTH DIES IN BIKE ACCIDENT IN KOTA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.