दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ जंग जारी! रेखा सरकार ने दो हाई-लेवल कमेटी का किया गठन, जानिए पूरा मेगा प्लान

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिरसा ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए गठित कमेटी में शीर्ष अधिकारियों व विशेषज्ञों को शामिल किया गया है.

दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए दो हाई-लेवल कमेटी का गठन
दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए दो हाई-लेवल कमेटी का गठन
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 7, 2025 at 12:59 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए रेखा सरकार ने दो महत्वपूर्ण कमेटियों का गठन किया है, जिनमें प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर देश के शीर्ष वैज्ञानिकों तक को शामिल किया गया है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कमेटियों के गठन की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि पहली इम्प्लीमेंटेशन कमेटी शहर में प्रदूषण नियंत्रण उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन व उनकी निगरानी का काम करेगी. जबकि, दूसरी एक्सपर्ट ग्रुप वैज्ञानिक तकनीकी व व्यवहारिक समाधान तैयार करेगा, जिन्हें दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम के लिए लागू किया जाएगा.

पर्यावरण मंत्री सिरसा ने बताया, ''इन कमेटियों का उद्देश्य प्रदूषण कम करने के लिए त्वरित व दीर्घकालिक रणनीतियों का खाका तैयार करना है. हाल ही में सरकार ने प्रमुख इलाकों में मिस्ट स्प्रे सिस्टम शुरू किया था और अब विशेषज्ञों की मदद से विस्तृत एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा. इन दोनों कमेटियों में विभिन्न विभागों, शोध संस्थानों व निगरानी एजेंसियों के कुल 27 सदस्यों को शामिल किया गया है, जो मिलकर दिल्ली की हवा को साफ करने के लिए रोडमैप तैयार करेंगे.''

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह भी बताया कि, अब विशेषज्ञों और प्रशासनिक अधिकारियों की मदद से एक दीर्घकालिक और वैज्ञानिक रोडमैप पर काम होगा, जिससे राजधानी दिल्ली की हवा साफ होगी और लोगों को प्रदूषण से राहत मिलेगी.

दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए दो हाई-लेवल कमेटी का गठन, शीर्ष अधिकारी व विशेषज्ञ शामिल
दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए दो हाई-लेवल कमेटी का गठन, शीर्ष अधिकारी व विशेषज्ञ शामिल

इम्प्लीमेंटेशन कमेटी: यह कमेटी दिल्ली सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों व प्रमुख विभागों के प्रमुखों से बनाई गई है. इस कमेटी की अध्यक्षता दिल्ली के मुख्य सचिव करेंगे. इस कमेटी में मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार चेयरपर्सन रहेंगे. एमसीडी आयुक्त, डीडीए वाइस चेयरमैन, अतिरिक्त मुख्य सचिव पीडब्ल्यूडी, अतिरिक्त मुख्य सचिव इंडस्ट्रीज, चेयरमैन DSIIDC, चेयरमैन DPCC, आयुक्त ट्रांसपोर्ट विभाग, डिविजनल कमिश्नर रेवेन्यू, आयुक्त डेवलपमेंट विभाग, सचिव एन्वायरनमेंट, प्रिंसिपल चीफ कंज़र्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, DUSIB के CEO, स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस (ट्रैफिक) और स्पेशल सेक्रेटरी (Environment & Forest) को कमेटी का सदस्य बनाया गया है. यह कमेटी प्रदूषण नियंत्रण उपायों की निगरानी करेगी व उनके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगी.

एक्सपर्ट्स कमेटी: यह विशेषज्ञ समूह वैज्ञानिकों, पर्यावरण विशेषज्ञों व राष्ट्रीय संस्थानों के प्रतिनिधियों से बनाया गया है. इसका उद्देश्य प्रदूषण कम करने के लिए तकनीकी, वैज्ञानिक व व्यवहारिक समाधान तैयार करना है. इसमें लीना नंदन पूर्व सचिव को कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है. डॉ. जेएस कामयोत्रा, पूर्व MS, CPCB, प्रो. मुकेश खरे IIT दिल्ली, प्रो. मुकेश शर्मा, IIT कानपुर, डॉ. सुनील पांडेय टेरी, प्रतिनिधि CAQM, प्रतिनिधि IMD, प्रतिनिधि APAG, प्रतिनिधि, PHDCCI, सचिव (Environment & Forest) को कमेटी ने सदस्य बनाया गया है. चेयरमैन DPCC को मेंबर सेक्रेटरी नियुक्ति किया गया है.

