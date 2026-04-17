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हाईकोर्ट के दो फैसले: वेटनरी ऑफिसर भर्ती परीक्षा-2025 की तिथि बदलने से इनकार, करौली क्रिकेट संघ मामले का 60 दिन में निस्तारण का निर्देश

वेटनरी ऑफिसर भर्ती परीक्षा-2025 मामले में नरेंद्र कुमार व अन्य की अपील में कहा गया कि आरपीएससी ने 17 जुलाई को वेटनरी ऑफिसर की भर्ती निकाली थी. इसमें उन अभ्यर्थियों को भी आवेदन की अनुमति दी, जो पाठ्यक्रम के अंतिम साल में थे या इंटर्नशिप कर रहे थे. याचिकाकर्ताओं का कहना था, आयोग ने 19 अप्रैल, 2026 को भर्ती परीक्षा तय की, लेकिन तब तक उनकी इंटर्नशिप पूरी नहीं हुई. पशुपालन विभाग ने गत 9 जनवरी को परीक्षा तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया और मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी हस्तक्षेप किया, लेकिन आयोग ने तिथि नहीं बढ़ाई. इसके अलावा पशुपालन विवि ने भी आयोग को पत्र लिखकर इंटर्नशिप देरी के कई कारण बताए. ऐसे में परीक्षा को आगे बढ़ाया जाए.

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने दो अहम फैसलों की सुनवाई की. हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आरपीएससी की ओर से 19 अप्रैल को होने वाली वेटनरी ऑफिसर भर्ती परीक्षा-2025 की तिथि बदलने से इनकार कर दिया. अदालत ने याचिकाकर्ता को कहा कि वह पात्रता संबंधी अपनी आपत्तियां एकलपीठ के समक्ष लंबित याचिका में उठाएं. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने यह आदेश नरेंद्र कुमार व अन्य की अपील पर सुनवाई करते हुए दिए. उधर, अन्य मामले में हाईकोर्ट ने खेल सचिव को करौली क्रिकेट संघ को लेकर लंबित अपील पर सभी पक्षों को सुनवाई का मौका देकर साठ दिन में निस्तारण करने के आदेश दिए.

20 केंद्रों पर तैयारी पूरी: इसका विरोध करते हुए आरपीएससी की ओर से अधिवक्ता एमएफ बेग ने कहा कि अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी हो चुके हैं. सभी बीस परीक्षा केंद्रों पर सारी तैयारी कर ली गई. यदि परीक्षा टाली गई तो चयन प्रक्रिया में अनावश्यक देरी होगी. इसके अलावा हाईकोर्ट की एकलपीठ भी परीक्षा तिथि में बदलाव से इनकर कर चुकी है. इस पर खंडपीठ ने परीक्षा तिथि बढ़ाने से इनकार कर दिया.

खेल सचिव को 60 दिन की मोहलत: उधर, हाईकोर्ट ने अन्य मामले में खेल सचिव को करौली क्रिकेट संघ को लेकर लंबित अपील का साठ दिन में निस्तारण करने को कहा. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश करौली संघ व अन्य की याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता अर्पित गुप्ता ने अदालत को बताया कि गत वर्ष 18 मार्च को सहकारिता रजिस्ट्रार ने याचिकाकर्ता संघ को भंग कर एडहॉक कमेटी बनाई थी. इस आदेश की अपील पर खेल सचिव ने 23 मार्च, 2025 को 18 मार्च के आदेश पर तीस मई तक रोक लगा दी थी. छह जून को प्रकरण की सुनवाई कर खेल सचिव ने पूर्व में दिए स्टे हटा दिया था. इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि खेल सचिव को विस्तृत आदेश कारण समेत पारित करना था, लेकिन उन्होंने मशीनी अंदाज में कार्रवाई की. इसका विरोध करते हुए एडहॉक कमेटी व अन्य की ओर से अधिवक्ता अभिनव शर्मा ने कहा, हाईकोर्ट की ओर से खेल सचिव के आदेश पर रोक लगाने के बाद हाईकोर्ट में याचिका लंबित चल रही है. इस कारण खेल सचिव प्रकरण को तय नहीं कर पा रहे हैं. ऐसे में प्रकरण को पुन: खेल सचिव के समक्ष भेजा जाए. वे दोनों पक्षों को सुनकर इसे तय कर देंगे. याचिकाकर्ता की ओर से इस तर्क पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई. इस पर अदालत ने खेल सचिव को अपील का साठ दिन में निस्तारण करने को कहा.

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