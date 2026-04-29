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उत्तरकाशी में दो प्रभारी प्रधानाध्यापक निलंबित, धनराशि गबन का आरोप, एक पीटी टीचर भी सस्पेंड

प्रभारी मुख्य शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक और बीईओ ने मोरी विकासखंड के विभिन्न विद्यालयों का निरीक्षण किया था, तभी अनियमितताएं मिली थी

UTTARKASHI HEADMASTER SUSPENDED
अधिकारियों ने विद्यालयों का निरीक्षण किया (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 29, 2026 at 11:34 AM IST

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उत्तरकाशी: जिले के मोरी ब्लॉक में समग्र शिक्षा अभियान के तहत जारी धनराशि के गबन के आरोप में प्राइमरी स्कूलों के दो प्रभारी प्रधानाध्यापकों को निलंबित किया गया है. यह कार्रवाई मुख्य शिक्षाधिकारी अमित कोटियाल ने स्कूलों के निरीक्षण के बाद की. एक पीटी टीचर भी सस्पेंड हुआ है.

दो प्राइमरी स्कूलों के प्रधानाध्यापक निलंबित: शिक्षा विभाग की ओर से मोरी विकासखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय दोणी और सट्टा के प्रभारी प्रधानाध्यापकों पर स्कूल में बिना बताए अनुपस्थित रहने और समग्र शिक्षा अभियान के लिए दी गई धनराशि में गबन के आरोप में निलंबन की कार्रवाई की गई है. साथ ही राजकीय इंटर कॉलेज दोणी के व्यायाम शिक्षक को अनुपस्थित व शराब के नशे में वीडियो वायरल होने पर अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल की ओर से निलंबित किया गया है.

अनुपस्थित रहने और गबन के आरोप में हुए निलंबित: प्रभारी मुख्य शिक्षा अधिकारी अमित कोटियाल और जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शैलेंद्र अमोली, बीईओ मोरी पंकज कुमार के साथ शिक्षा विभाग की टीम ने मोरी विकासखंड के विभिन्न विद्यालयों का बीते सप्ताह निरीक्षण किया था. इस दौरान राजकीय प्राथमिक विद्यालय दोणी में प्रभारी प्रधानाध्यापक संतोष कुमार और राजकीय प्राथमिक विद्यालय सट्टा में प्रभारी प्रधानाध्यापक हरिचन्द्र अनुपस्थित पाए गए थे. इसके साथ ही समग्र शिक्षा अभियान के तहत विद्यालयों को मिली धनराशि के उपयोग में भी गंभीर अनिमियतताएं सामने आईं. वास्तविक स्तर पर कार्य न पाए जाने पर दोनों प्रधानाध्यापकों को निलंबित कर दिया गया है.

शराब वाले पीटी टीचर भी निलंबित: प्रभारी मुख्य शिक्षा अधिकारी अमित कोटियाल ने बताया कि-

राजकीय प्राथमिक विद्यालय ठडियार में कार्यरत शिक्षामित्र संजय कुमार से भी विद्यालय समय में अवकाश आवेदन देकर अनुपस्थित रहने पर उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है. इसी तरह राइंका दोणी में एलटी व्यायाम शिक्षक जय सिंह कठैत निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए. उनके बारे में यह भी सामने आया कि एक दिन पूर्व उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वे नशे की स्थिति में दिख रहे थे. मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारियों ने उन्हें निलंबित कर दिया है.
-अमित कोटियाल, प्रभारी मुख्य शिक्षा अधिकारी-

इसके अलावा विकासखंड भटवाड़ी कार्यालय में कार्यरत परिचारक पंकज कुमार की लगातार अनुपस्थिति की सूचना मिलने पर उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
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