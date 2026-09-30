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दोमुंहे सांप की तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई; इंस्पेक्टर समेत आठ पुलिसकर्मियों पर केस, तीन आरोपियों की तलाश जारी

एसएसपी डा. ख्याति गर्ग ने बताया कि इस पूरे प्रकरण की जो विभागीय कार्रवाई है वह प्रचलित है.

दोमुंहे सांप की तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई
दोमुंहे सांप की तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 30, 2026 at 6:10 PM IST

3 Min Read
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लखीमपुर खीरी : जिले के मैगलगंज थाना क्षेत्र में दोमुंहे सांप की बरामदगी और तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है. मामले में इंस्पेक्टर समेत आठ पुलिसकर्मियों को निलंबित किए जाने के बाद अब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है. पुलिस अधीक्षक डॉ. ख्याति गर्ग के मुताबिक, मामले में भ्रष्टाचार समेत बीएनएस की विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की जा रही है. विभागीय जांच भी जारी है.

एसएसपी डा. ख्याति गर्ग ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

एसएसपी डॉ. ख्याति गर्ग ने बताया कि 24 सितंबर 2026 को मैगलगंज थाना पर एक सूचना प्राप्त हुई थी. सूचना पर टीम द्वारा मौके से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. जिसमें मोनू, सोल्जर सिंह और एक अंकित मौर्या इन तीनों को गिरफ्तार किया गया था. इनके पास से एक दोमुंहे सांप की बरामदगी की गई थी.

उन्होंने बताया कि मौके पर पुलिस द्वारा इनकी बरामदगी और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के साथ-साथ कुछ तथ्य प्रकाश में आए, जिनम मौके से कतिपय अभियुक्तों का भाग जाना और उसके संबंध में पैसे के लेन-देन की शिकायत और अन्य अभियुक्तों को भी पैसों के एक्सचेंज में रिलीफ प्रदान किए जाने के आरोप और उनसे मिलते-जुलते क्यूआर कोड से एक पेमेंट गेटवे पर कुछ धनराशि के आदान-प्रदान के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य संज्ञान में आए हैं.

उन्होंने बताया कि उन तथ्यों के क्रम में एक मुकदमा 25 सितंबर को मैगलगंज थाने पर पंजीकृत किया गया है. जिसमें तीन अभियुक्त अंकित मौर्या, मोनू सोल्जर और तीन अन्य अभियुक्त जिनकी अभी गिरफ्तारी शेष है. उन्होंने बताया कि वाइल्डलाइफ प्रोटक्शन एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है. साथ ही जो पुलिसकर्मियों पर भ्रष्टाचार के और थाने पर पैसे वसूली के एवज में उनको रिलीफ प्रदान किए जाने के जो तथ्य प्रकाश में आए हैं, उनमें विधिक कार्रवाई करते हुए एक मुकदमा पंजीकृत किया है.

उन्होंने बताया कि मुकदमा पंजीकृत करके आठ पुलिसकर्मी, जिसमें एक इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर व अन्य आरक्षी, मुख्य आरक्षी हैं. इसके अलावा एक व्यक्ति जो प्राइवेट है, जिसके अकाउंट में यह पूरा ट्रांजेक्शन किया गया था, उन लोगों को नामजद करते हुए थाना मैगलगंज पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है. इस पूरे मामले की प्राथमिक जांच सीओ मितौली द्वारा की गई है और इस पूरे प्रकरण की जो विभागीय कार्रवाई है वह प्रचलित है.

मामला 24-25 सितंबर का है. मैगलगंज थाना पुलिस ने रहजनिया अंडरपास के पास एक संदिग्ध कार से दो जीवित दोमुंहे सांप बरामद करने का दावा किया था. पुलिस ने मौके से गाजीपुर निवासी मोनू सिंह, अंकित मौर्या और सोल्जर को गिरफ्तार किया था. उनके खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई थी. पुलिस के मुताबिक, कार्रवाई के दौरान कुछ अन्य लोग मौके से फरार हो गए थे.


इसके बाद गिरफ्तार युवकों के परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े किए. शिकायत एसएसपी तक पहुंचने के बाद मामले की जांच कराई गई. अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी अमित कुमार राय और सीओ मितौली ने जांच कर रिपोर्ट अधिकारियों को सौंपी. मामले में लापरवाही और अनुशासनहीनता के आधार पर आठ पुलिसकर्मियों को बीते दिन ही निलंबित किया गया था.


यह भी पढ़ें : दोमुंहे सांप की बरामदगी से खुला पुलिस कार्रवाई का राज, इंस्पेक्टर समेत 8 पुलिसकर्मी निलंबित

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