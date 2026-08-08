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करनाल में हरियाणा रोडवेज की दो बसों में टक्कर, चालक सहित 6 घायल, एनएच-44 पर हुआ हादसा

एनएच-44 पर एक कार चालक के द्वारा इमरजेंसी ब्रेक के कारण हरियाणा रोडवेज की दो बसों की टक्कर में 6 लोग घायल.

Road Accident In Karnal
हरियाणा रोडवेज की दो बसों में टक्कर में 6 लोग घायल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 8, 2026 at 5:20 PM IST

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Updated : August 8, 2026 at 5:34 PM IST

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​करनालः राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर बसताड़ा टोल प्लाजा के पास हरियाणा रोडवेज की दो बसों के बीच भीषण टक्कर हो गई. इस दर्दनाक हादसे में रोडवेज की बस के चालक समेत करीब आधा दर्जन यात्री घायल हो गए हैं. सभी घायलों को तुरंत इलाज के लिए करनाल स्थित कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

अचानक ब्रेक लगाने से हुआ हादसाः ​घटना के प्रत्यक्षदर्शी कर्मवीर और बस परिचालक ओमबीर ने बताया कि "हादसा उस समय हुआ जब पानीपत से करनाल की ओर जा रही रोडवेज बसों के आगे चल रहे एक अज्ञात वाहन ने अचानक ब्रेक लगा दिया. ​आगे चल रहे वाहन के रुकते ही पीछे आ रही रोडवेज बस ने भी अचानक ब्रेक दबाए. ​इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रही रोडवेज बस का संतुलन बिगड़ गया और वह आगे वाली बस से जा टकराई. ​टक्कर इतनी तेज थी कि बस के अंदर सवार यात्रियों में अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई."

एनएच-44 पर बसताड़ा टोल के पास हरियाणा रोडवेज की दो बसों में टक्कर (ETV Bharat)

राहगीरों ने की मदद, कड़ी मशक्कत से निकाला गया चालकः ​हादसे के तुरंत बाद जीटी रोड से गुजर रहे अन्य वाहन चालकों और स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया. टक्कर के कारण म बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे चालक अंदर ही फंस गया. राहगीरों ने कड़ी मशक्कत के बाद बस के चालक को बाहर निकाला. इसके बाद सभी घायलों को निजी वाहनों की सहायता से इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया.

Road Accident In Karnal
दो बसों की टक्कर में 6 लोग घायल (ETV Bharat)

पुलिस ने संभाला यातायात, जांच जारी: ​हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और हाईवे पर बाधित हुए यातायात को सुचारु कराया. जांच अधिकारी महेंद्र सिंह ने बताया कि "प्रारंभिक जांच में हादसे का मुख्य कारण आगे चल रहे वाहन द्वारा अचानक ब्रेक लगाना पाया गया है. दुर्घटना में करीब आधा दर्जन लोग चोटिल हुए हैं और पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है."

Road Accident In Karnal
एनएच-44 पर बसताड़ा टोल के पास 2 बसों की टक्कर (ETV Bharat)
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Last Updated : August 8, 2026 at 5:34 PM IST

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