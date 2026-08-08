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करनाल में हरियाणा रोडवेज की दो बसों में टक्कर, चालक सहित 6 घायल, एनएच-44 पर हुआ हादसा

हरियाणा रोडवेज की दो बसों में टक्कर में 6 लोग घायल ( ETV Bharat )

​करनालः राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर बसताड़ा टोल प्लाजा के पास हरियाणा रोडवेज की दो बसों के बीच भीषण टक्कर हो गई. इस दर्दनाक हादसे में रोडवेज की बस के चालक समेत करीब आधा दर्जन यात्री घायल हो गए हैं. सभी घायलों को तुरंत इलाज के लिए करनाल स्थित कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अचानक ब्रेक लगाने से हुआ हादसाः ​घटना के प्रत्यक्षदर्शी कर्मवीर और बस परिचालक ओमबीर ने बताया कि "हादसा उस समय हुआ जब पानीपत से करनाल की ओर जा रही रोडवेज बसों के आगे चल रहे एक अज्ञात वाहन ने अचानक ब्रेक लगा दिया. ​आगे चल रहे वाहन के रुकते ही पीछे आ रही रोडवेज बस ने भी अचानक ब्रेक दबाए. ​इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रही रोडवेज बस का संतुलन बिगड़ गया और वह आगे वाली बस से जा टकराई. ​टक्कर इतनी तेज थी कि बस के अंदर सवार यात्रियों में अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई."