कानपुर में गार्ड की गोली मारकर हत्या; अलाव जलाने को लेकर हुआ विवाद, आरोपी गार्ड मौके से फरार

डीसीपी पश्चिम दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

गार्ड निर्मल सिंह (फाइल फोटो)
गार्ड निर्मल सिंह (फाइल फोटो) (Photo credit: Police Media Cell)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 27, 2025 at 2:30 PM IST

2 Min Read
कानपुर : जिले के बिल्हौर थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात करीब डेढ़ बजे दो गार्डों के बीच विवाद हो गया. आरोप है कि मामला ज्यादा बढ़ने पर एक गार्ड ने दूसरे गार्ड को गोली मार दी. घटना के बाद घायल गार्ड को सीएचसी ले जाया गया. सुबह करीब चार बजे घायल गार्ड की मौत हो गई. पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोपी गार्ड की तलाश की जा रही है.

पुलिस के मुताबिक, शहर के बिल्हौर थाना क्षेत्र स्थित मदनपुर गांव के महर्षि कृषि विद्यालय में निर्माण कार्य चल रहा है. प्रबंधन की ओर से सुरक्षा को देखते हुए दो गार्ड अनिरुद्ध व निर्मल सिंह की तैनाती की गई थी. शुक्रवार देर रात आग जलाने को लेकर दोनों गार्डों के बीच पहले कहासुनी हुई.

पुलिस के मुताबिक, आरोप है कि गार्ड अनिरुद्ध ने निर्मल सिंह को गोली मार दी. इसके बाद अनिरुद्ध मौके से फरार हो गया. गोली की आवाज सुनने के बाद परिजन मौके पर पहुचे. घायल गार्ड निर्मल सिंह को गांव के नजदीक बने सीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसकी पुष्टि डीसीपी पश्चिम दिनेश त्रिपाठी ने की है. उन्होंने बताया कि निर्मल सिंह के परिजनों की तहरीर पर गार्ड अनिरुद्ध के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. अनिरुद्ध को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें आसपास के जिलों में रवाना कर दी गईं हैं.

सीसीटीवी फुटेज से खुल सकता है राज : गार्ड के परिजनों ने पुलिस को बताया है, कि रात में ठंड अधिक होने के चलते गार्ड निर्मल ने अलाव जलाने के लिए कहा था. इस पर दोनों गार्डों में कहासुनी हो गई, फिर आवेश में आकर गार्ड अनिरुद्ध ने गोली चला दी. पुलिस टीम मौके से सीसीटीवी फुटेज जुटा रही है. साथ ही गार्ड के मोबाइल को भी सर्विलांस पर लगाया गया है, जिससे साक्ष्यों के साथ इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा हो सके.


परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल : बिल्हौर के मदनपुर गांव में अचानक हुई इस घटना के बाद से सन्नाटा पसरा है. वहीं मृतक निर्मल के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था. उनका कहना था, पुलिस जल्द से जल्द आरोपी को अरेस्ट करके जेल भेजे.

