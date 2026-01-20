ETV Bharat / state

धौलपुर जेल में भिड़े कैदी, प्रहरियों से धक्कामुक्की, जानें क्या है मसला

अपराधी ठाकुर की मारपीट से उपजा विवाद, कलेक्टर एवं एसपी ने की समझाइश. झगड़ रहे कैदियों को जेल प्रशासन ने चिन्हित किया

Dholpur District Jail
धौलपुर की जिला जेल (ETV Bharat Dholpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 20, 2026 at 4:31 PM IST

2 Min Read
धौलपुर: जिला कारागार में मंगलवार को कैदियों के दो गुटों में झगड़ा हो गया. बीच बचाव करने गए प्रहरियों के साथ भी कैदियों के एक गुट ने बदतमीजी कर दी. इससे कारागार में हड़कंप मच गया. जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक तमाम पुलिस बल को साथ लेकर मौके पर पहुंचे. समझाइश कर मामला शांत कराया. झगड़ रहे कैदियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा.

जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि मंगलवार को कारागार में बंदियों के दो गुट भिड़ गए. आपस में मारपीट हो गई. बीच बचाव करने आए जेल प्रहरियों के साथ धक्का मुक्की और बदतमीजी की गई. घटना के बाद कैदियों ने एक बैरक में खुद को बंद कर दिया और जालियों पर कंबल लगा दिए. जेल प्रशासन ने बैरक गेट खुलवाने की कोशिश की, लेकिन कैदियों ने गेट नहीं खोला. मामले की गंभीरता देखते जेल सुपरिंटेंडेंट सुमन मीणा ने कलेक्टर और एसपी को इससे अवगत कराया.

जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया... (ETV Bharat Dholpur)

कैदियों को समझाया: कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक विकास कुमार सांगवान के साथ मौके का जायजा लिया और कैदियों को समझाया. उन्होंने बताया कि झगड़ा कर रहे कैदियों को जेल प्रशासन ने चिन्हित कर लिया है, इन पर मुकदमा किया जाएगा.

हार्डकोर अपराधी ठाकुर ने किया उपद्रव: कारागार में हार्डकोर अपराधी अजीत ठाकुर ने कुछ कैदियों से मारपीट की थी. इसके बाद अन्य कैदियों में आक्रोश बढ़ गया. झगड़े के बाद कैदियों के दो गुट बन गए और आमने-सामने हो गए. बीच बचाव करने गए जेल प्रहरियों के साथ अजीत गुट के कैदियों ने धक्कामुक्की और बदतमीजी की.

जेल प्रांगण बना छावनी: घटना के बाद करीब आधा दर्जन पुलिस थानों के जाप्ते के साथ पुलिस लाइन से अतिरिक्त बल बुलाया गया. जेल प्रांगण को जेल प्रशासन ने सील कर दिया. करीब 2 घंटे ऐसे हालात रहे. इस दौरान जेल में कैदियों से मिलाए जा रहे लोगों को भी इंतजार करना पड़ा.

