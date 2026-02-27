ETV Bharat / state

ऋषिकेश में स्कूटी को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष, धारदार हथियार से किया हमला, एक शख्स की कटी उंगलियां

ऋषिकेश: शहर में दिनदहाड़े स्कूटी के विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर खूनी संघर्ष हुआ. इस घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल होकर एम्स में भर्ती है, जबकि दो युवकों को मामूली चोटें आई हैं. पुलिस ने मामले में एक पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और हमलावरों को गिरफ्तारी की कार्रवाई तेज कर दी है. वहीं घटना के बाद आसपास रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है.

मामला बीते गुरुवार की शाम का है. ऋषिकेश कोतवाली पुलिस के मुताबिक तीर्थनगरी में गुरुवार की शाम वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की. व्यस्ततम परशुराम चौक पर भक्ति की जगह 'खून-खराबा' देखने को मिला. वजह कोई पुरानी रंजिश नहीं, बल्कि महज एक स्कूटी का विवाद रहा. बनखंडी और गंगानगर के लड़कों के बीच शुरू हुई "तू-तू, मैं-मैं" कब 'खून-खराबे' में बदल गई, किसी को पता ही नहीं चला. स्कूटी मांगने और देने के चक्कर में बात इतनी बिगड़ी कि एक पक्ष ने सीधा चापड़ निकाल लिया.

बीच सड़क पर सार्थक नाम के युवक पर चापड़ (धारदार हथियार) से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमले में युवक के हाथ की उंगलियां कट गईं और सड़क खून से लाल हो गई. जब तक लोग कुछ समझ पाते, चौक रणक्षेत्र बन गया. लहुलूहान सार्थक को तुरंत सरकारी अस्पताल और फिर AIIMS ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. सीओ नीरज सेमवाल ने बताया कि एम्स में भर्ती घायल के मित्र की तहरीर पर पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोपियों की गिरफ्तार के लिए जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है. वहीं इस घटना से परशुराम चौक के आसपास रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है. लोगों ने इस घटना को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं.