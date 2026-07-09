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गाय के मालिकाना हक को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी-डंडे और पत्थर, पुलिस ने संभाला मोर्चा

रुद्रपुर: जिले के रुद्रपुर शहर में बुधवार को गाय के मालिकाना हक को लेकर दो पक्षों के बीच हुए विवाद ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया. गंगापुर रोड पर हुई इस घटना में दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और जमकर लाठी-डंडे चले. इतना ही नहीं, दोनों ओर से पत्थरबाजी भी की गई, जिससे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. घटना के दौरान सड़क पर मौजूद लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई और कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब बगवाड़ा निवासी कुछ सिख युवकों ने एक गाय पर अपना मालिकाना हक जताया. दूसरी ओर, खड्डा कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति गाय को अपने साथ ले जा रहा था और उसका दावा था कि गाय उसी की है. इसी बात को लेकर पहले दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई. देखते ही देखते कहासुनी ने उग्र रूप ले लिया और दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए. कुछ ही देर में विवाद मारपीट में बदल गया. दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया और पत्थरबाजी भी शुरू हो गई.

सड़क पर अचानक हुए इस बवाल से आसपास के दुकानदारों और राहगीरों में दहशत फैल गई. कई लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए इधर-उधर भागकर जान बचाई, जबकि कुछ स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को घटना की सूचना दी.सूचना मिलते ही ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस को आता देख मारपीट में शामिल कई लोग घटनास्थल से फरार हो गए. पुलिस ने तत्काल स्थिति को नियंत्रित करते हुए दोनों पक्षों को अलग किया और घटनास्थल का निरीक्षण किया. इसके बाद पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू की तथा विवाद के कारणों और घटनाक्रम की जानकारी जुटाई.