धनबाद में खदान का पानी बंद करने पर विवाद, फायरिंग और पथराव से तनाव, पुलिस पीसीआर वाहन क्षतिग्रस्त
धनबाद में खदान के पानी को बंद करने पर ग्रामीण भड़क गए. जिसके बाद दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए.
Published : June 9, 2026 at 5:25 PM IST
धनबाद: जिले के सोनारडीह ओपी क्षेत्र में पानी की समस्या ने हिंसक रूप ले लिया है. बहियारडीह और जोगीडीह गांव में पानी की सप्लाई बंद होने से नाराज ग्रामीण सड़क पर उतर आए हैं. विरोध के दौरान दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है और फायरिंग की भी घटना सामने आई है. इस दौरान कई लोग घायल भी हुए हैं, जबकि आक्रोशित भीड़ ने पुलिस वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है. पुलिस ने मौके से खोखा बरामद करते हुए तीन लोगों को हिरासत में लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.
घटना में पांच से छह लोग घायल
दरअसल, सोनारडीह ओपी क्षेत्र के बहियारडीह की जोड़िया से जोगीडीह और बहियारडीह के स्थानीय लोगों के घरों में पानी की सप्लाई होती है लेकिन कई दिनों से पानी नहीं मिलने के कारण ग्रामीणों में लगातार नाराजगी बढ़ती जा रही थी. लोग, सड़क जाम और प्रदर्शन के जरिए प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे. सोमवार को जब फिर से पानी की आपूर्ति नहीं हुई तो ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. विरोध प्रदर्शन के दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई. इसी दौरान फायरिंग की भी घटना हुई जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. मारपीट में पांच से छह लोगों के घायल होने की सूचना है.
खदान का पानी बंद करने पर भड़के लोग
दरहसल, खदान का पानी गांव के लोग पीने और अन्य काम के लिये उपयोग में लाते हैं, जिसे बंद कर दिया गया था. जिसके बाद ग्रामीण भड़क गए. दोनों पक्ष भिड़ गए. ग्रामीणों का आरोप है कि कोयला खनन करने के लिये खदान का पानी बंद कर दिया गया था. बहियारडीह में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब 50 से 60 की संख्या में पहुंचे उपद्रवियों ने स्थानीय के घर और दुकान पर हमला कर दिया. घटना के दौरान इलाके में दहशत फैल गई. सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया.
पानी के लिए मारपीट और फायरिंग!
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन आक्रोशित भीड़ ने पुलिस वाहन पर हमला कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ शुरू कर दी. ग्रामीण का कहना है कि अवैध उत्खनन की वजह से जोड़िया का पानी कम हो गया है और उसका रुख दूसरी ओर मोड़ दिया गया है. इसी कारण हमारे गांवों में पानी नहीं पहुंच रहा है. विरोध करने पर हमारे साथ मारपीट की गई और फायरिंग भी हुई.
पानी के मुद्दे पर ग्रामीणों के बीच आपसी विवाद हुआ था, जिसके बाद मारपीट की घटना हुई. मौके से दो खोखा बरामद किए गए हैं. ग्रामीणों द्वारा लगाए गए अवैध उत्खनन के आरोपों की जांच की जा रही है. वहीं पुलिस वाहन को नुकसान पहुंचाने के आरोप में तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है और प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है: अजीत कुमार विमल, एसडीपीओ, बाघमारा
पानी जैसी बुनियादी जरूरत को लेकर शुरू हुआ विवाद अब हिंसा और फायरिंग तक पहुंच गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और अवैध उत्खनन के आरोपों के साथ-साथ फायरिंग की घटना की भी हर पहलू से पड़ताल की जा रही है.
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