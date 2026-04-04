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पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में खूनी संघर्ष, मारपीट में घायल हुए कई लोग, घटना की ये रही असल वजह

इब्राहिमपुर गांव में दो पक्षों में हुए विवाद में कई लोग घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है.

Haridwar Ibrahimpur Village
पुरानी रंजिश के चलते पक्षों में जमकर हुई मारपीट (Photo-Local Resident)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 4, 2026 at 8:11 AM IST

4 Min Read
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हरिद्वार: पथरी थाना क्षेत्र स्थित इब्राहिमपुर गांव में दो पक्षों में हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. बीते शुक्रवार की सुबह इब्राहिमपुर गांव में एक घर में मौत हो गई थी और परिजन मृतक को दफनाकर वापस लौट रहे थे. इस दौरान पड़ोस में पहले से घात लगाए बैठे लोगों ने परिवार पर हमला बोल दिया. बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर पुरानी रंजिश चली आ रही है. जिसने शुक्रवार को हिंसक रूप ले लिया. मारपीट में दोनों पक्षों के कई लोग घायल बताए जा रहे हैं. मामले से जुड़ा वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

मारपीट की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और किसी तरह दोनों पक्षों को शांत कराया. बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष आपस में रिश्तेदार हैं और जमीन को लेकर जिनके बीच पुराना विवाद चला आ रहा है. एक महिला की मौत होने के बाद दूसरे पक्ष के लोग भी महिला के जनाजे में शामिल होने चले गए थे. इस बात से एक पक्ष नाराज हो गया. बताया जा रहा है कि जब महिला को दफनाने के बाद गांव में तनाव हो गया. आपत्ति के बाद पहले कहासुनी हुई और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट तक होने लगी. फिलहाल एक पक्ष की ओर से पथरी थाने में तहरीर दी गई है. मौके पर तनाव को देखते हुए पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. वहीं पुलिस मामले की जांच कर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है.

हरिद्वार में पुरानी रंजिश के चलते पक्षों में मारपीट (Video-ETV Bharat)

इब्राहिमपुर गांव में दो पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. जांच में पता चला कि एक पक्ष के परिवार में एक महिला की मौत हो गई थी. दूसरा पक्ष अंतिम संस्कार में शरीक होने आया था. पहले पक्ष ने इस पर आपत्ति जताई और अंतिम संस्कार में शरीक होने से मना कर दिया. इस बार को लेकर उपजे विवाद में दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हो गया. झगड़े में कुछ लोगों को चोटें भी आई है. घायलों को मेडिकल के लिए भेज दिया है. तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी.
देवेंद्र नेगी, सीओ लक्सर

सत्यापन अभियान के दौरान घिस्सुपुरा में हंगामा: पुलिस मुख्यालय स्तर से चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत पथरी थाना पुलिस ने क्षेत्र में सत्यापन अभियान चलाया. इस दौरान सपेरा बस्ती, घिस्सुपुरा गांव में संदिग्ध व्यक्तियों और किरायेदारों के सत्यापन के बीच कुछ लोगों ने शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया. पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को काफी समझाया लेकिन वो नहीं माने. जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छह आरोपियों गिरफ्तार कर लिया. पथरी थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत टीम सपेरा बस्ती घिस्सुपुरा पहुंची थी.

सत्यापन के दौरान कुछ लोग पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए उत्तेजित हो गए और मौके पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने लगे. पुलिस द्वारा समझाने के बावजूद जब वे नहीं माने तो टीम ने तत्परता दिखाते हुए सभी को गिरफ्तार कर थाने लाया गया और सबका शांतिभंग में चालान कर दिया. कहा कि शांति व्यवस्था से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा. कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

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