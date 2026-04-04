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पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में खूनी संघर्ष, मारपीट में घायल हुए कई लोग, घटना की ये रही असल वजह

हरिद्वार: पथरी थाना क्षेत्र स्थित इब्राहिमपुर गांव में दो पक्षों में हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. बीते शुक्रवार की सुबह इब्राहिमपुर गांव में एक घर में मौत हो गई थी और परिजन मृतक को दफनाकर वापस लौट रहे थे. इस दौरान पड़ोस में पहले से घात लगाए बैठे लोगों ने परिवार पर हमला बोल दिया. बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर पुरानी रंजिश चली आ रही है. जिसने शुक्रवार को हिंसक रूप ले लिया. मारपीट में दोनों पक्षों के कई लोग घायल बताए जा रहे हैं. मामले से जुड़ा वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

मारपीट की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और किसी तरह दोनों पक्षों को शांत कराया. बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष आपस में रिश्तेदार हैं और जमीन को लेकर जिनके बीच पुराना विवाद चला आ रहा है. एक महिला की मौत होने के बाद दूसरे पक्ष के लोग भी महिला के जनाजे में शामिल होने चले गए थे. इस बात से एक पक्ष नाराज हो गया. बताया जा रहा है कि जब महिला को दफनाने के बाद गांव में तनाव हो गया. आपत्ति के बाद पहले कहासुनी हुई और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट तक होने लगी. फिलहाल एक पक्ष की ओर से पथरी थाने में तहरीर दी गई है. मौके पर तनाव को देखते हुए पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. वहीं पुलिस मामले की जांच कर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है.