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नैनवा में जुलूस रूट को लेकर दो पक्ष आमने–सामने, दोनों पक्ष धरने पर बैठे, पुलिस बल तैनात

जुलूस में शामिल लोगों का आरोप था कि झांकी के साथ चल रहे ट्रैक्टर चालक को कथित तौर पर थप्पड़ मारा गया.

Angry people staging a sit-in protest in the town
कस्बे में धरने पर बैठे आक्रोशित लोग (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 25, 2026 at 10:46 PM IST

5 Min Read
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बूंदी: नैनवा कस्बे में अनंत चतुर्दशी के अवसर पर निकाली जा रही गणेश विसर्जन शोभायात्रा और जैन समाज की ओर से निकाली जाने वाली कलश यात्रा के समय को लेकर शुक्रवार शाम तनावपूर्ण हालात हो गए. गणेश विसर्जन जुलूस से जुड़े लोगों ने उनके साथ मारपीट का आरोप भी लगाया. इसके बाद दोनों पक्ष नारेबाजी करते हुए आमने–सामने हो गए और नारेबाजी शुरू हो गई. स्थिति को देखते हुए पुलिस ने मौके पर भारी जाप्ता तैनात किया. इधर घटना की सूचना पर बूंदी से पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके के लिए रवाना हुआ.

रूट और समय को लेकर बनी स्थिति: चातुर्मास समिति अध्यक्ष विनोद कुमार जैन ने बताया कि गुरुवार को नैनवा थाने में अनंत चतुर्दशी के अवसर पर गणेश विसर्जन जुलूस और पर्युषण पर्व के दौरान कलश यात्रा जैन समाज के जुलूस को लेकर बैठक हुई थी. इसमें दोनों जुलूसों के रूट और समय को लेकर व्यवस्था तय किए जाने पर सहमति बनी थी. अध्यक्ष जैन का आरोप है कि बैठक में हुई व्यवस्था के अनुरूप मौके पर स्थिति नहीं रही. जुलूस निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूर्व की तरह शाम 4:30 बजे से पूर्व गणेश विसर्जन का जुलूस समाप्त होना था. जैसे ही मार्ग क्लियर होता, उसके बाद जैन समाज की कलश यात्रा हमेशा की तरह निकल जाती. लेकिन इस बार ते समय तक भी विसर्जन जुलूस 5:30 बजे तक भी मार्ग से नहीं निकल पाने के कारण जैन समाज की कलश यात्रा में व्यवधान पैदा हो गया.

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जैन समाज ने व्यवस्था पर उठाए सवाल: विनोद जैन ने कहा कि अनंत चतुर्दशी के मौके पर पूर्व में भी दोनों पक्षों के जुलूस आमने-सामने आने के कारण पहले भी विवाद की स्थिति बन चुकी है. इसे लेकर दोनों पक्षों के बीच पूर्व में लिखित समझौता भी हुआ था. उन्होंने आरोप लगाया कि सीएलजी बैठक में चर्चा होने के बावजूद पुलिस प्रशासन की ओर से पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई, जिसके कारण दोनों जुलूस आमने-सामने आ गए और विवाद की स्थिति बनी.

ट्रैक्टर चालक को थप्पड़ मारने का आरोप: गणेश विसर्जन जुलूस में शामिल लोगों का आरोप था कि एक युवक द्वारा गणेश विसर्जन शोभायात्रा में झांकी के साथ चल रहे ट्रैक्टर चालक को कथित तौर पर थप्पड़ मारा गया. इसके बाद गणेश विसर्जन जुलूस में शामिल लोगों में आक्रोश फैल गया. मामला बढ़ता देख पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग करने का प्रयास किया. मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने लोगों से समझाइश की. इसके बावजूद दोनों पक्षों की ओर से नारेबाजी जारी रही और लोग मौके पर ही बैठ गए.

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आक्रोशित लोगों ने पुलिस वाहन को घेरा: घटनास्थल पर मौजूद लोगों के अनुसार स्थिति उस समय और तनावपूर्ण हो गई, जब कुछ लोगों ने पुलिस वाहनों को घेरने का प्रयास किया. पुलिस अधिकारियों ने मौके पर मौजूद लोगों को समझाकर स्थिति नियंत्रित करने का प्रयास किया. शाम करीब साढ़े पांच बजे तक मुख्य बाजार क्षेत्र को पूरी तरह खाली करवाने को लेकर भी पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी. लोहड़ी चौहटी क्षेत्र में जैन समाज से जुड़े लोगों ने विरोध जताया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की.

दोनों पक्ष धरने पर बैठे: विवाद के बाद सर्व समाज से जुड़े लोग धरने पर बैठ गए. उनकी मांग है कि ट्रैक्टर चालक को थप्पड़ मारने के आरोप वाले युवक को हिरासत में लिया जाए और मौके पर बुलाकर उससे माफी मंगवाई जाए. उनका कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, वे धरने से नहीं उठेंगे. वहीं जैन समाज के लोग भी मौके पर बैठ गए और अपनी ओर से घटना को लेकर विरोध जताया. उनका कहना है कि जुलूस के समय में हुई देरी और एक ही मार्ग पर दोनों जुलूसों के पहुंचने के कारण यह स्थिति बनी. जैन समाज के लोगों ने प्रशासन से व्यवस्था को लेकर अपनी बात रखी.

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पुलिस अधिकारियों ने संभाला मोर्चा: डीएसपी ओमप्रकाश मीणा और नैनवा थाना प्रभारी सहित पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहे. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय सिंह चंपावत ने बताया कि पुलिस को जुलूस के दौरान मारपीट की सूचना मिली थी. पुलिस पहले से ही जुलूस के आसपास मौजूद थी और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई. दोनों पक्षों के लोगों को समझाकर अलग किया गया. उन्होंने बताया कि जिस युवक पर मारपीट के आरोप लगे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई और उसे जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया गया है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय सिंह ने कहा कि मौके पर शांति व्यवस्था कायम है. हालांकि दोनों पक्षों की ओर से नारेबाजी की जा रही है और समझाइश का दौर जारी है. पुलिस का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जल्द दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराने का प्रयास किया जा रहा है.

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GANESH CHATURTHI YATRA IN NAINWA
POLICE FORCE DEPLOYED IN NAINWA
BOTH SIDES SAT ON SIT IN PROTEST
FACE OFF OVER PROCESSION ROUTE

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