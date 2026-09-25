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नैनवा में जुलूस रूट को लेकर दो पक्ष आमने–सामने, दोनों पक्ष धरने पर बैठे, पुलिस बल तैनात

बूंदी: नैनवा कस्बे में अनंत चतुर्दशी के अवसर पर निकाली जा रही गणेश विसर्जन शोभायात्रा और जैन समाज की ओर से निकाली जाने वाली कलश यात्रा के समय को लेकर शुक्रवार शाम तनावपूर्ण हालात हो गए. गणेश विसर्जन जुलूस से जुड़े लोगों ने उनके साथ मारपीट का आरोप भी लगाया. इसके बाद दोनों पक्ष नारेबाजी करते हुए आमने–सामने हो गए और नारेबाजी शुरू हो गई. स्थिति को देखते हुए पुलिस ने मौके पर भारी जाप्ता तैनात किया. इधर घटना की सूचना पर बूंदी से पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके के लिए रवाना हुआ.

रूट और समय को लेकर बनी स्थिति: चातुर्मास समिति अध्यक्ष विनोद कुमार जैन ने बताया कि गुरुवार को नैनवा थाने में अनंत चतुर्दशी के अवसर पर गणेश विसर्जन जुलूस और पर्युषण पर्व के दौरान कलश यात्रा जैन समाज के जुलूस को लेकर बैठक हुई थी. इसमें दोनों जुलूसों के रूट और समय को लेकर व्यवस्था तय किए जाने पर सहमति बनी थी. अध्यक्ष जैन का आरोप है कि बैठक में हुई व्यवस्था के अनुरूप मौके पर स्थिति नहीं रही. जुलूस निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूर्व की तरह शाम 4:30 बजे से पूर्व गणेश विसर्जन का जुलूस समाप्त होना था. जैसे ही मार्ग क्लियर होता, उसके बाद जैन समाज की कलश यात्रा हमेशा की तरह निकल जाती. लेकिन इस बार ते समय तक भी विसर्जन जुलूस 5:30 बजे तक भी मार्ग से नहीं निकल पाने के कारण जैन समाज की कलश यात्रा में व्यवधान पैदा हो गया.

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जैन समाज ने व्यवस्था पर उठाए सवाल: विनोद जैन ने कहा कि अनंत चतुर्दशी के मौके पर पूर्व में भी दोनों पक्षों के जुलूस आमने-सामने आने के कारण पहले भी विवाद की स्थिति बन चुकी है. इसे लेकर दोनों पक्षों के बीच पूर्व में लिखित समझौता भी हुआ था. उन्होंने आरोप लगाया कि सीएलजी बैठक में चर्चा होने के बावजूद पुलिस प्रशासन की ओर से पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई, जिसके कारण दोनों जुलूस आमने-सामने आ गए और विवाद की स्थिति बनी.

ट्रैक्टर चालक को थप्पड़ मारने का आरोप: गणेश विसर्जन जुलूस में शामिल लोगों का आरोप था कि एक युवक द्वारा गणेश विसर्जन शोभायात्रा में झांकी के साथ चल रहे ट्रैक्टर चालक को कथित तौर पर थप्पड़ मारा गया. इसके बाद गणेश विसर्जन जुलूस में शामिल लोगों में आक्रोश फैल गया. मामला बढ़ता देख पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग करने का प्रयास किया. मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने लोगों से समझाइश की. इसके बावजूद दोनों पक्षों की ओर से नारेबाजी जारी रही और लोग मौके पर ही बैठ गए.