नागौर में मंदिर निर्माण को लेकर दो पक्षों में विवाद, पथराव, एक घायल

नागौर में मंदिर निर्माण के दौरान दो पक्ष आमने-सामने हो गए. विवाद पट्टियां तोड़ने को लेकर शुरू हुआ था.

Protesters outside Kotwali Police Station
कोतवाली थाने के बाहर जमे प्रदर्शनकारी (ETV Bharat Nagaur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 26, 2025 at 6:06 PM IST

2 Min Read
नागौर: कोतवाली थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक मंदिर निर्माण को लेकर बड़ा विवाद हो गया. विवाद को लेकर दो पक्ष आमने-सामने हो गए. विवाद इतना बढ़ा कि स्थिति पथराव की हो गई. एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जमकर पथराव कर दिया. इस दौरान वहां कुछ मोटरसाइकल और एक कार के शीशे तोड़ दिए गए. एक जना गंभीर घायल हो गया. मामले में दोनों पक्षों ने मामले दर्ज करवाए हैं.

पट्टियां तोड़ने को लेकर हुई थी कहासुनी: मौके पर एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के एक युवा पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया. जिससे उसके हाथ और सिर में गंभीर चोट आई हैं. फिलहाल युवक का अस्पताल में इलाज करवाने के बाद कोतवाली थाने के बाहर प्रदर्शनकारी पहुंच गए. जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों में मंदिर निर्माण की पट्टियां तोड़ने को लेकर कहासुनी हुई थी. कहासुनी से शुरू हुआ विवाद बढ़ते-बढ़ते हिंसक हो गया. मामले को सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत करवाया.

आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग (ETV Bharat Nagaur)

दोनों पक्षों ने दर्ज करवाए मामले: इधर मामले में एक पक्ष कोतवाली थाने में मारपीट करने वाले पक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई. वहीं दूसरी तरफ दूसरा पक्ष नागौर के एसपी ऑफिस के बाहर बैठ गया. इस मामले में नागौर कोतवाली थाने के सीआई वेदपाल शिवराण ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से मामले दर्ज कराए गए हैं. मौके पर जाप्ता तैनात है.

आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग: इस मामले में घायल युवक चेनाराम ने बताया कि हमें जानकारी मिली थी कि मंदिर की जमीन पर चबूतरा बनाया जा रहा था. हम वहां पहुंचे, तो हमारे साथ गालीगलौच की गई. इसके बाद कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया. हम कुछ कर पाते, तब तक उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी. इधर मामले में पूर्व उपसभापति नगर परिषद रूप सिंह पंवार ने बताया कि हमने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है. हमारी मांग है कि तुरंत प्रभाव से आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए. लंबे समय से विवाद चल रहा है. यह जमीन भी हमारी है. नगर परिषद से हमें यह जमीन मिली है, लेकिन आदतन बदमाश वहां माहौल खराब करना चाहते हैं.

संपादक की पसंद

