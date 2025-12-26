ETV Bharat / state

नागौर में मंदिर निर्माण को लेकर दो पक्षों में विवाद, पथराव, एक घायल

कोतवाली थाने के बाहर जमे प्रदर्शनकारी ( ETV Bharat Nagaur )

नागौर: कोतवाली थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक मंदिर निर्माण को लेकर बड़ा विवाद हो गया. विवाद को लेकर दो पक्ष आमने-सामने हो गए. विवाद इतना बढ़ा कि स्थिति पथराव की हो गई. एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जमकर पथराव कर दिया. इस दौरान वहां कुछ मोटरसाइकल और एक कार के शीशे तोड़ दिए गए. एक जना गंभीर घायल हो गया. मामले में दोनों पक्षों ने मामले दर्ज करवाए हैं. पट्टियां तोड़ने को लेकर हुई थी कहासुनी: मौके पर एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के एक युवा पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया. जिससे उसके हाथ और सिर में गंभीर चोट आई हैं. फिलहाल युवक का अस्पताल में इलाज करवाने के बाद कोतवाली थाने के बाहर प्रदर्शनकारी पहुंच गए. जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों में मंदिर निर्माण की पट्टियां तोड़ने को लेकर कहासुनी हुई थी. कहासुनी से शुरू हुआ विवाद बढ़ते-बढ़ते हिंसक हो गया. मामले को सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत करवाया. आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग (ETV Bharat Nagaur)