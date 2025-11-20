ETV Bharat / state

सड़क पर फोड़ डाला 'पेट्रोल बम', की गई फायरिंग, जमीन के टुकड़े को ले जमुआ में भिड़े दो गुट

जमीन कब्जे को लेकर दो गुटों में झड़प ( ईटीवी भारत )