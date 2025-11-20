ETV Bharat / state

सड़क पर फोड़ डाला 'पेट्रोल बम', की गई फायरिंग, जमीन के टुकड़े को ले जमुआ में भिड़े दो गुट

गिरिडीह में जमीन पर कब्जे को लेकर दो गुट आपस में ही भिड़ गए और सड़क जाम कर पेट्रोल बम फोड़ा गया.

CLASH OVER LAND IN GIRIDIH
जमीन कब्जे को लेकर दो गुटों में झड़प (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 20, 2025 at 8:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गिरिडीह: जिले के जमुआ में जमीन पर कब्जे को लेकर दंगल हो गया. यहां दो पक्ष भिड़ गए. मारपीट हुई, वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया. बीच सड़क में हवाई फायरिंग हुई, सड़क पर पेट्रोल बम फोड़ा गया. घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल उत्पन्न हो गया और अफरा-तफरी मच गई. यह पूरा मामला पचंबा-चितरडीह पथ के धरचांची का है.

मामले की जानकारी जैसे ही एसपी डॉ बिमल को मिली, तुरंत ही स्थानीय पुलिस हरकत में आई. खोरी महुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद के साथ डीएसपी मंटू कुमार, जमुआ थाना प्रभारी मणिकांत, पचंबा थाना प्रभारी राजीव कुमार, धनवार थाना प्रभारी सतेंद्र पाल, घोडथंभा ओपी प्रभारी धर्मेंद्र अग्रवाल पहुंचे. पुलिस की टीम पहुंचने के बाद उपद्रव करने वालों को खदेड़ने का काम किया.

ग्राउंड जीरो से संवाददाता अमरनाथ सिन्हा की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)
क्या है मामला

जानकारी के अनुसार पचंबा-चितरडीह पथ पर घोरचांची में जमीन की घेराबंदी की जा रही है. यहां जमीन पर दो दावेदार हैं. दोनों दावेदार बुधवार से ही आपस में भिड़ रहे थे. बुधवार को मारपीट हुई, वाहन का शीशा तोड़ा गया, जेसीबी के साथ भी तोड़फोड़ की गई. इस दौरान भी फायरिंग की चर्चा होती रही. हालांकि पुलिस फायरिंग की बात से इंकार करती रही.

CLASH OVER LAND IN GIRIDIH
घटनास्थल में खोखा गिरा हुआ (ईटीवी भारत)

गुरुवार को फिर से जमीन पर बाउंड्री देने का काम शुरू किया गया. बुधवार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए गुरुवार को पुलिस घटनास्थल पर तैनात की गई. जमुआ थाना प्रभारी मणिकांत भी यहां काफी देर डटे रहे. दोपहर में पुलिस की एक टीम को खड़ा कर थाना प्रभारी थाना गए. थानेदार के जाते ही फिर से भिड़ंत हो गई. फायरिंग होने लगी. दो बाइक को तोड़ दिया गया. वहीं बीच सड़क पर पेट्रोल बम फोड़ दिया गया.

घटना को लेकर जानकारी देते एसडीपीओ (ईटीवी भारत)
एक ही राजनीतिक दल के समर्थक

इधर इस घटना के बाद क्षेत्र में एक राजनीतिक दल की चर्चा जोरों पर हैं. बताया जाता है कि दोनों पक्ष एक ही राजनीतिक दल से सबंध रखते हैं. दोनों पक्ष हिंसक हो चुके हैं और मरने मारने को आतूर हैं. घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने स्पेशल टीम का गठन कर दिया है. टीम में एसडीपीओ खोरी महुआ के अलावा नगर, मुफस्सिल, जमुआ अंचल पुलिस को भी शामिल किया गया है.


जमीन के लेकर लड़ाई हुई है. कुछ लोग भिड़े हैं. डंडा लेकर आए थे और मारपीट हुई है. बाइक को क्षतिग्रस्त किया गया है. फायरिंग के मामले की जांच हो रही है. दोनों पक्ष से कागजात की मांग की गई है.- राजेंद्र प्रसाद, एसडीपीओ, खोरी महुआ

ये भी पढ़ें: दलिया की तरह गोविंदपुरा की स्थिति, ग्रामीण पत्थर माइंस से हैं परेशान

दलिया माइंस संघर्ष: सवालों के घेरे में जमुआ पुलिस का सूचना तंत्र, जांच जारी

बालू तस्करों ने खोद डाली पुल के पिलर के नीचे की जमीन, भारी वाहनों के नहीं गुजरने की चेतावनी बोर्ड को भी तोड़ा

TAGGED:

गिरिडीह
दो गुटों में झड़प
EXPLODE PETROL BOMB
GIRIDIH POLICE
CLASH OVER LAND IN GIRIDIH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.