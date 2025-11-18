ETV Bharat / state

जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष भिड़े, गोली लगने से युवक की मौत, आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल

जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में टकराव हो गया. इस दौरान फायरिंग हुई, जिसमें एक युवक को गोली लग गई.

Police Station Nauganwa
पुलिस थाना नौगांवा (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 18, 2025 at 5:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अलवर: जिले के नौगांवा थाना क्षेत्र अंतर्गत रघुनाथगढ़ कॉलोनी में जमीनी मामले को लेकर दो पक्षों में हुई गहमागहमी इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों के लोगों ने एक-दूसरे पर लाठी, डंडों, फरसा सहित अन्य चीजों से हमला कर दिया. घटना के दौरान हुई फायरिंग में एक युवक को सिर में गोली लग गई. परिजन घायल को निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. कई लोग घायल हो गए. घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सैकड़ों लोग एक-दूसरे पर पथराव व डंडों से हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

नौगांवा थाना के इंस्पेक्टर धर्म सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र के रघुनाथगढ़ कॉलोनी के पास हुई घटना की सूचना मिली. जानकारी में आया कि जमीनी मामले को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ. जिसमें एक युवक को गोली लगी. कुछ लोग घायल भी हुए हैं. घायलों को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया है. वहीं शव के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है.

परिजन ने बताया क्यों हुआ दोनों पक्षों में संघर्ष (ETV Bharat Alwar)

पढ़ें: खेत में बकरी जाने से हुआ बवाल: दो पक्षों के 40 से ज्यादा लोग हुए आमने-सामने, करीब 6 लोग घायल

जिला अस्पताल में मौजूद मृतक रफीक के परिजन शहरून खान ने बताया कि मंगलवार सुबह रघुनाथगढ़ कॉलोनी, तेलियावास का जंगल में जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा हो गया. उन्होंने बताया कि इससे पहले भी कई बार इस मामले में मारपीट हो चुकी थी. दोनों पक्षों में जमीन को लेकर विवाद मंगलवार सुबह से हो रहा था, जिसने बड़ा रूप ले लिया. इस दौरान दूसरे पक्ष की ओर से फायरिंग की गई. इसमें रफीक के सिर में गोली लगी. घायल अवस्था में रफीक को निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. रफीक ड्राइवरी का काम करता था.

पढ़ें: Mehandipur Balaji : जमीन विवाद में टकराए दो पक्ष, लाठी-डंडे लेकर पहुंचे, पुलिस बल तैनात

शहरुन खान ने बताया कि इस घटना में और भी कई लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल में जारी है. वहीं एक गंभीर घायल को जयपुर के लिए भी रेफर किया गया है. उन्होंने बताया कि दूसरे पक्ष से कई बार कहा गया है कि जमीन की पैमाइश कर हिस्सा ले लें. आए दिन इस जमीन के लिए विवाद होता रहा है, जिसने मंगलवार को बड़ा रूप ले लिया. उन्होंने बताया कि दूसरे पक्ष के करीब 60 से 70 लोगों के खिलाफ थाने में प्रकरण दर्ज कराया जाएगा.

TAGGED:

SEVERAL INJURED IN GROUP CLASH
CLASH DUE TO LAND DISPUTE IN ALWAR
जमीन को लेकर दो पक्षों में मारपीट
YOUTH SHOT DEAD IN GROUP CALSH
CLASH BETWEEN TWO GROUPS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आम बजट 2026: अगले साल 1 फरवरी 2026 को बजट पेश होगा या नहीं! एक क्लिक में जानें क्या है वजह

'रामोजी एक योद्धा थे जो लोगों के लिए खड़े रहे': रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 में चंद्रबाबू नायडू

EPFO जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत, पेंशनर्स को घर बैठे मिलेगा लाइफ सर्टिफिकेट

डॉ. माधवी लता को रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड, जानें- कैसे दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब पुल बनाने का मिला मौका

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.