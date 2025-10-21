ETV Bharat / state

रुड़की में पटाखे चलाने को लेकर दो पक्षों में मारपीट, घर के मंदिर के दिये से लगी आग, मची अफरा तफरी

रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक घर के मंदिर में रखे दिए से अचानक आग लग गई. घर में आग लगने से आसपास क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया. मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया. जिसके बाद घरवालों ने राहत की सांस ली. आग लगने से घर में रखा काफी सामान जलकर राख हो गया.

रुड़की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में गोल्डन हाउसिंग सोसायटी न्यू आदर्श नगर में योगेंद्र मेहंदीरता अपने घर में दीपावली के दिन पूजा की थी,. पूजा के दौरान उन्होंने मंदिर में दिया जलाया था. जिसके बाद अचानक मंदिर में रखे दिए के कारण आग लग गई. आसपास के कपड़ों ने आग पकड़ ली. वहीं, आग लगत देख परिजनों ने शोर मचा दिया, शोर की आवाज सुनकर कॉलोनी के लोग घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए, लेकिन कुछ ही देर में आग विकराल रूप लेने लगी.

इसके बाद आग लगने की जसनकारी दमकल विभाग को दी गई. सूचना मिलते ही तत्काल दमकल कर्मियों की टीम मौके पर पहुंची. टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से फायर एक्सटिंग्विशर आदि चलकर उक्त आग को कड़ी मशक्कत के बाद पूर्ण रूप से बुझाया. इसी के साथ आग को फैलने से भी रोक लिया गया. आग लगने से मंदिर और घरेलू सामान जल गया, अन्य कोई जनहानि नहीं हुई है.

उधर, दूसरी घटना रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में हुई है, जहां पर दो पक्षों के बीच पटाखे चलाने को लेकर जमकर मारपीट हो गई. दोनों पक्ष आमने-सामने आने से माहौल तनाव पूर्ण हो गया. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने दोनों पक्षों को शांत कराया. जिसके बाद मामला शांत हुआ.

बताया गया है कि गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के गणेशपुर मोहल्ला निवासी एक युवक की गणेश चौक के पास पटाखों और अन्य सामान की दुकान है. गणेशपुर निवासी एक व्यक्ति गणेश चौक के पास ही पटाखे चलाने लगा. जिसे दुकान लगाई युवक ने मना किया. जिसके बाद पटाखे चलाने वाले व्यक्ति से दुकानदार की बहस हो गई. मामला इतना बढ़ा कि देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई. इसके बाद मामले की जानकारी पाकर दोनों पक्षों के लोग मौके पर जमा हो ग. जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को मिली. सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. पुलिस ने दोनों पक्षों को किसी तरह से समझा-बुझाकर शांत किया. इसके बाद पुलिस कुछ लोगों को अपने साथ कोतवाली भी ले गई.