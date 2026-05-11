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अजमेर में सुरक्षा की गुहार लगाने आया नवविवाहित जोड़ा, एसपी ऑफिस के बाहर भिड़े दो पक्ष, दो लोग डिटेन

पुलिस ने शांत कराया मामला. सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखकर आगे कार्रवाई करने की बात कही.

People quarreling outside the SP's office
एसपी ऑफिस के बाहर झगड़ते लोग (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 11, 2026 at 8:44 PM IST

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अजमेर: पुलिस अधीक्षक से सुरक्षा की गुहार लगाने आए नवविवाहित जोड़े को लेकर वकील और परिजन आपस में भिड़ गए. एसपी ऑफिस के बाहर दोनों पक्षों में मारपीट हो गई. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने दखल देकर मारपीट रुकवाई. पुलिस ने कहा कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखकर आगे कार्रवाई करेंगे. फिलहाल दो लोगों को हिरासत में लिया है. सिविल लाइन थाने में दोनों पक्षों की ओर से शिकायत या मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया है.

पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर सोमवार को अचानक उस वक्त हड़कंप मच गया, जब नवविवाहित जोड़े के परिजनों और वकीलों के बीच कहासुनी हो गई. दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे से भीड़ गए. दोनों पक्षों ने लातें और घूसे चलाने शुरू किए. एक दूसरे को धमकियां दी. अचानक हुई घटना से वहां मौजूद पुलिसकर्मी सकते में आ गए. आनन फानन में पुलिस ने झगड़ रहे दोनों पक्षों को काबू में किया. पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया. सूचना मिलते ही एएसपी खान मोहम्मद और सीओ साउथ शिवम शर्मा भी मौके पर पहुंचे. सिविल लाइन थाने का जाप्ता आया. मारपीट और हंगामा कर रहे दोनों पक्षों को अलग अलग कर मामला शांत कराया.

एसपी ऑफिस के बाहर मारपीट पर बोले वकील और वृत्ताधिकारी... (ETV Bharat Ajmer)

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सीओ साउथ शिवम शर्मा ने बताया कि क्लाइंट के साथ कुछ वकील एसपी ऑफिस आए थे. इस दौरान दोनों पक्ष के वकीलों के बीच कहासुनी और मारपीट हुई. अभय कमांड सेंटर में सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं. मारपीट करने वालों की पहचान कर आगे कार्रवाई की जाएगी. प्रकरण की जांच जारी है. इस बीच, एक महिला वकील ने आरोप लगाया कि दूसरे पक्ष के वकील ने उन्हें धक्का दिया. इस कारण उन्होंने वकील के थप्पड़ मार दिया. वह एक पक्ष के साथ रिश्तेदारी के चक्कर में एसपी ऑफिस आई थी.

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NEWLYWED COUPLE TO SEEK PROTECTION
TWO FACTIONS CLASH OUTSIDE OFFICE
TWO PEOPLE DETAINED
POLICE DEFUSED THE SITUATION
CLASH OUTSIDE SP OFFICE IN AJMER

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