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अजमेर में सुरक्षा की गुहार लगाने आया नवविवाहित जोड़ा, एसपी ऑफिस के बाहर भिड़े दो पक्ष, दो लोग डिटेन

अजमेर: पुलिस अधीक्षक से सुरक्षा की गुहार लगाने आए नवविवाहित जोड़े को लेकर वकील और परिजन आपस में भिड़ गए. एसपी ऑफिस के बाहर दोनों पक्षों में मारपीट हो गई. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने दखल देकर मारपीट रुकवाई. पुलिस ने कहा कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखकर आगे कार्रवाई करेंगे. फिलहाल दो लोगों को हिरासत में लिया है. सिविल लाइन थाने में दोनों पक्षों की ओर से शिकायत या मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया है.

पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर सोमवार को अचानक उस वक्त हड़कंप मच गया, जब नवविवाहित जोड़े के परिजनों और वकीलों के बीच कहासुनी हो गई. दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे से भीड़ गए. दोनों पक्षों ने लातें और घूसे चलाने शुरू किए. एक दूसरे को धमकियां दी. अचानक हुई घटना से वहां मौजूद पुलिसकर्मी सकते में आ गए. आनन फानन में पुलिस ने झगड़ रहे दोनों पक्षों को काबू में किया. पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया. सूचना मिलते ही एएसपी खान मोहम्मद और सीओ साउथ शिवम शर्मा भी मौके पर पहुंचे. सिविल लाइन थाने का जाप्ता आया. मारपीट और हंगामा कर रहे दोनों पक्षों को अलग अलग कर मामला शांत कराया.