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देई में घास भैरू की सवारी के दौरान बवाल, पुरानी रंजिश में दो पक्ष भिड़े, चाकूबाजी और मारपीट से अफरा-तफरी

देई में परस्पर झगड़ते दो पक्ष ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: भाई दूज के पर्व पर देई कस्बे में बाबा घास भैरू की सवारी के दौरान उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. कहासुनी ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया. दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे चले और चाकूबाजी भी हुई. हमले में एक युवक सहित एक दर्जन से अधिक लोगों के चोटिल हो गए. इस दौरान घास भैरू की सवारी कई घंटे तक रुकी रही. देर रात पुलिस ने दो घायलों की रिपोर्ट पर अलग-अलग मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी.