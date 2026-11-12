देई में घास भैरू की सवारी के दौरान बवाल, पुरानी रंजिश में दो पक्ष भिड़े, चाकूबाजी और मारपीट से अफरा-तफरी
विवाद की शुरूआत युवकों में कहासुनी से हुई जो शीघ्र ही मारपीट में बदल गई. इस दौरान सवारी रुकी रही.
Published : November 12, 2026 at 7:56 AM IST
बूंदी: भाई दूज के पर्व पर देई कस्बे में बाबा घास भैरू की सवारी के दौरान उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. कहासुनी ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया. दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे चले और चाकूबाजी भी हुई. हमले में एक युवक सहित एक दर्जन से अधिक लोगों के चोटिल हो गए. इस दौरान घास भैरू की सवारी कई घंटे तक रुकी रही. देर रात पुलिस ने दो घायलों की रिपोर्ट पर अलग-अलग मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी.
देई थाना प्रभारी हनुमान सहाय ने बताया कि घास भैरू की सवारी निकाली जा रही थी. इस दौरान पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के लोग आमने-सामने हो गए. पहले दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई. मामला बढ़ता देख मौके पर मौजूद पुलिस ने समझाइश कर दोनों पक्षों को अलग किया और सवारी को रवाना करवाया. हालांकि, कुछ समय बाद दोनों पक्ष फिर आमने-सामने हो गए. इस बार विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट और चाकूबाजी शुरू हो गई. अचानक हुए हमले से मौके पर भगदड़ जैसे हालात बन गए. लोग जान बचाकर इधर-उधर भागने लगे. झगड़े के कारण सवारी भी आगे नहीं बढ़ सकी और कई घंटे तक आयोजन प्रभावित रहा.
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युवक के सिर पर चाकू से वार: पीड़ित देई निवासी महावीर धाकड़ ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि सवारी के दौरान सात-आठ लोगों ने उसके साथ गाली-गलौच शुरू कर दी. विरोध करने पर आरोपियों ने उस पर चाकू से तीन-चार वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. बीच-बचाव करने पहुंचे दो अन्य लोगों के साथ भी आरोपियों ने लाठी-डंडों और लकड़ियों से मारपीट की. हमले के दौरान उन्होंने किसी तरह मौके से भागकर अपनी जान बचाई. घटना के बाद महावीर ने थाने पहुंचकर पुलिस को लिखित रिपोर्ट दी.
एक दर्जन से अधिक लोग चोटिल: झगड़े में बिरजू, रामू मीणा, मुकेश और राममूर्ति सहित कई लोगों के चोटिल होने की जानकारी सामने आई है. एक पक्ष ने चाकू और लाठी-डंडों से हमला करने के आरोप लगाए हैं. घटना के बाद कस्बे में तनाव का माहौल बन गया. पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया. कस्बे में अतिरिक्त पुलिस जाप्ता तैनात किया गया, ताकि दोबारा किसी तरह का विवाद न हो.
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कार्रवाई की मांग: चाकूबाजी की घटना के बाद पीड़ित महावीर धाकड़ के साथ देई नगरपालिका के पार्षद भी थाने पहुंचे. उन्होंने पुलिस अधिकारियों को घटना की जानकारी देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. नगरपालिका अध्यक्ष और पार्षदों ने भी घटना पर नाराजगी जताते हुए दोषियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग उठाई.
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