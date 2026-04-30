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जमीन विवाद में बरसी लाठीयां, बीच सड़क हुआ संघर्ष, एक दर्जन घायल

गिरिडीह: जिले में जमीन के पुराने विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ है. संघर्ष ऐसा हुआ कि दोनों तरफ के लगभग एक दर्जन लोग घायल हो गए. यह घटना घोड़थम्भा ओपी क्षेत्र के ईंटोचांच गांव की है. यहां बीच सड़क पर लोग एक-दूसरे पर लाठियों के सहारे टूट पड़े. लोगों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा गया.

घटना में एक पक्ष के मकसूद अंसारी, फातिमा खातून, हलीमा खातून, रजीना खातून, कोरिसा खातून घायल हुए. वहीं, दूसरे पक्ष के

कुर्बान मियां, कलाम अंसारी, अब्बास मियां, दुखना मियां, फातिमा खातून, आयशा खातून, गुलशन खातून, समीर अंसारी को चोटें आईं है. सभी का इलाज अस्पताल में चल रहा है.

एक प्लॉट पर दो पक्षों का दावा

घटना को लेकर बताया गया कि जमीन के एक प्लॉट को लेकर मकसूद अंसारी और कुर्बान मियां के पक्ष में वर्षों से विवाद चल रहा है. इसी जमीन पर एक पक्ष मकान बनाकर रह रहा है. जबकि दूसरा पक्ष विरोध कर रहा है. बुधवार की रात को दूसरा पक्ष के लोग पहले से बने मकान के पास पहुंचा और विवाद शुरू कर दिया.

इस दौरान सीसीटीवी को तोड़ना शुरू कर दिया गया. इसका विरोध एक पक्ष ने किया तो मारपीट शुरू हो गई. इसके बाद दोनों तरफ से लाठी-डंडे बरसने लगे. बीच सड़क पर भी मारपीट होने लगी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद झगड़ा शांत हुआ.