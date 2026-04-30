ETV Bharat / state

जमीन विवाद में बरसी लाठीयां, बीच सड़क हुआ संघर्ष, एक दर्जन घायल

गिरिडीह में बीच सड़क पर खूनी संघर्ष हुआ है. जिसमें एक दर्जन लोग घायल हो गए.

two-groups-clash-over-land-dispute-in-giridih-several-people-injured
घटनास्थल पर मौजूद पुलिस (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 30, 2026 at 8:10 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गिरिडीह: जिले में जमीन के पुराने विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ है. संघर्ष ऐसा हुआ कि दोनों तरफ के लगभग एक दर्जन लोग घायल हो गए. यह घटना घोड़थम्भा ओपी क्षेत्र के ईंटोचांच गांव की है. यहां बीच सड़क पर लोग एक-दूसरे पर लाठियों के सहारे टूट पड़े. लोगों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा गया.

घटना में एक पक्ष के मकसूद अंसारी, फातिमा खातून, हलीमा खातून, रजीना खातून, कोरिसा खातून घायल हुए. वहीं, दूसरे पक्ष के
कुर्बान मियां, कलाम अंसारी, अब्बास मियां, दुखना मियां, फातिमा खातून, आयशा खातून, गुलशन खातून, समीर अंसारी को चोटें आईं है. सभी का इलाज अस्पताल में चल रहा है.

एक प्लॉट पर दो पक्षों का दावा

घटना को लेकर बताया गया कि जमीन के एक प्लॉट को लेकर मकसूद अंसारी और कुर्बान मियां के पक्ष में वर्षों से विवाद चल रहा है. इसी जमीन पर एक पक्ष मकान बनाकर रह रहा है. जबकि दूसरा पक्ष विरोध कर रहा है. बुधवार की रात को दूसरा पक्ष के लोग पहले से बने मकान के पास पहुंचा और विवाद शुरू कर दिया.

इस दौरान सीसीटीवी को तोड़ना शुरू कर दिया गया. इसका विरोध एक पक्ष ने किया तो मारपीट शुरू हो गई. इसके बाद दोनों तरफ से लाठी-डंडे बरसने लगे. बीच सड़क पर भी मारपीट होने लगी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद झगड़ा शांत हुआ.

घोडथम्भा ओपी प्रभारी धर्मेन्द्र अग्रवाल ने बताया कि पुराने जमीनी विवाद में दो पक्ष के लोग भिड़े हैं. घटना में घायलों का इलाज चल रहा है. मामले की जांच की जा रही है. जांच के बाद दोषियों पर कानूनी कार्रवाई होगी. फिलहाल स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है.

ये भी पढ़ें: गिरिडीह में अपराधियों ने लूटा था 15 लाख का केबल, पुलिस ने धर दबोचा

घर से बुलाया फिर कर दी बेरहमी से हत्या, मरने से पहले युवक ने बताया हमलावरों का नाम

माइंस के अंदर घुसे कोयला तस्कर, जॉइंट ऑपरेशन में जब्त हुई 17 बाइक

TAGGED:

गिरिडीह में जमीन विवाद
LAND DISPUTE
GIRIDIH
जमीन विवाद
LAND DISPUTE IN GIRIDIH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.