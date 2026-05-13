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कोरबा में शराबियों के 2 गुटों में मारपीट, बीच-बचाव करने आए युवक की भी पिटाई

कोरबा: शहर के रामपुर शराब दुकान के समक्ष शराब खरीदने और पीने की बात पर दो गुटों के बीच मुख्य सड़क पर जमकर मारपीट हुई. विवाद इस कदर बढ़ गया कि बीच सड़क पर ही दोनों गुट एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए. दोनों पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे चले, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं. घटना के दौरान बीच-बचाव करने पहुंचे एक युवक को भी शराबियों ने बुरी तरह पीट दिया. जिससे वह भी घायल हो गया. मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. घटना में शामिल सभी युवकों की पहचान की जा रही है.





शराब दुकान के सामने ही मारपीट

मारपीट का वीडियो भी सामने आया है. जिसमें नजर आ रहा है कि दो गुट शराब पी रहे थे. इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हुई. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और गाली-गलौज के बाद दोनों पक्षों में धक्का-मुक्की होने लगी. कुछ ही देर में मामला हिंसक मारपीट में बदल गया. घटना के दौरान मौके पर मौजूद एक युवक ने दोनों पक्षों को शांत कराने और विवाद खत्म कराने की कोशिश की, लेकिन आक्रोशित युवकों ने उस पर भी हमला कर दिया.

घटना के बाद पुलिस सभी संबंधित लोगों को थाने लेकर आई, जहां घायलों के बयान दर्ज किए गए हैं. घायलों ने बताया कि विवाद कर रहे लोग वाहन चालकों से कह रहे थे कि वो गाड़ी लेकर आगे बढ़े. जो लोग शराबियों को झगड़ते देख खड़े हुए उनसे इन लोगों ने बदतमीजी भी की.