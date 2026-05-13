कोरबा में शराबियों के 2 गुटों में मारपीट, बीच-बचाव करने आए युवक की भी पिटाई
कोरबा में शराब को लेकर 2 गुटों में मारपीट, बीच-बचाव करने आए युवक की भी हुई पिटाई
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 13, 2026 at 6:57 PM IST
कोरबा: शहर के रामपुर शराब दुकान के समक्ष शराब खरीदने और पीने की बात पर दो गुटों के बीच मुख्य सड़क पर जमकर मारपीट हुई. विवाद इस कदर बढ़ गया कि बीच सड़क पर ही दोनों गुट एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए. दोनों पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे चले, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं. घटना के दौरान बीच-बचाव करने पहुंचे एक युवक को भी शराबियों ने बुरी तरह पीट दिया. जिससे वह भी घायल हो गया. मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. घटना में शामिल सभी युवकों की पहचान की जा रही है.
शराब दुकान के सामने ही मारपीट
मारपीट का वीडियो भी सामने आया है. जिसमें नजर आ रहा है कि दो गुट शराब पी रहे थे. इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हुई. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और गाली-गलौज के बाद दोनों पक्षों में धक्का-मुक्की होने लगी. कुछ ही देर में मामला हिंसक मारपीट में बदल गया. घटना के दौरान मौके पर मौजूद एक युवक ने दोनों पक्षों को शांत कराने और विवाद खत्म कराने की कोशिश की, लेकिन आक्रोशित युवकों ने उस पर भी हमला कर दिया.
घटना के बाद पुलिस सभी संबंधित लोगों को थाने लेकर आई, जहां घायलों के बयान दर्ज किए गए हैं. घायलों ने बताया कि विवाद कर रहे लोग वाहन चालकों से कह रहे थे कि वो गाड़ी लेकर आगे बढ़े. जो लोग शराबियों को झगड़ते देख खड़े हुए उनसे इन लोगों ने बदतमीजी भी की.
शराब दुकान हटाने की है पुरानी मांग
जिस स्थान पर विवाद हुआ. वह शहर का पॉश इलाका है. यहां से कलेक्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, न्यायालय और नगर निगम कार्यालय की दूरी 1 किलोमीटर से भी काम है. आसपास घनी आबादी है. बालको जाने के लिए यह मुख्य सड़क है. रामपुर में मौजूद इस शराब दुकान को लंबे समय से मुख्य मार्ग से हटाने की मांग की जा रही है, लेकिन आबकारी विभाग द्वारा इस मांग पर अब तक कोई भी को ठोस निर्णय नहीं लिया गया है. फिलहाल आबकारी मंत्री लखन लाल देवांगन भी कोरबा शहर के निर्वाचित विधायक हैं. आबकारी मंत्री के जिले में इस तरह की परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं. इसके बावजूद शराब दुकान को हटाने के संबंध में कोई प्रयास शुरू नहीं किए गए हैं.
मामला दर्ज किया गया
सिविल लाइन थाना प्रभारी, डीएसपी आस्था शर्मा ने बताया कि रामपुर शराब दुकान के समक्ष दो गुटों में शराब खरीदेने की बात पर जमकर मारपीट हुई है. बीच बचाव करने आए एक व्यक्ति को भी लोगों ने चोट पहुंचाई है. इस घटना में शामिल युवकों को पकड़ा गया है. एफआईआर दर्ज कर घटना में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है.
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