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ऊना में दो पक्षों में कहासुनी में हुई फायरिंग, एक व्यक्ति के पैर में लगी गोली, पुलिस जांच में जुटी

ऊना में दो गुट्टो में हुई कहासुनी में चली गोली. गोली लगने से एक व्यक्ति घायल.

ऊना में दो पक्षों में कहासुनी में हुई फायरिंग
ऊना में दो पक्षों में कहासुनी में हुई फायरिंग (IANS)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 8:46 PM IST

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Updated : July 11, 2026 at 9:30 PM IST

2 Min Read
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ऊना: हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना के गगरेट थाना क्षेत्र तहत डंगोह खुर्द गांव में शराब ठेकेदार के कर्मचारियों और एक स्थानीय व्यक्ति के बीच हुए विवाद के दौरान गोली चली, जिसमें एक युवक घायल हो गया. घायल को उपचार के लिए दौलतपुर चौक अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के साथ-साथ दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर रही है. यह भी जांच की जा रही है कि शराब ठेकेदार के कर्मचारी किस अधिकार के तहत घर की तलाशी लेने पहुंचे थे और पूरे घटनाक्रम की वास्तविक परिस्थितियां क्या थीं.

ऊना एसपी सचिन हीरेमठ ने बताया, "पुलिस ने घटना के संबंध में जांच शुरू कर दी है. मामले में आगामी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है".

ऊना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार शाम करीब 6:50 बजे डंगोह खुर्द निवासी मोहिंदर सिंह उर्फ कोको के घर पर दौलतपुर के शराब ठेकेदार के कुछ कर्मचारी पहुंचे. कर्मचारियों का कहना था कि मोहिंदर सिंह अवैध शराब बेचने का कारोबार करता है और इसी संदेह के आधार पर वे उसके घर की तलाशी लेने गए थे. इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया.

आरोप है कि विवाद के दौरान मोहिंदर सिंह ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग कर दी. घटना में धर्मेंद्र (50 वर्ष) साल निवासी भद्रकाली की टांग में गोली लग गई, जिसके बाद उसे तुरंत उपचार के लिए दौलतपुर चौक अस्पताल ले जाया गया. जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देने के बाद उसे फौरन कांगड़ा जिला के टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया.

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Last Updated : July 11, 2026 at 9:30 PM IST

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