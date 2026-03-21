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मेरठ में ईद की खुशियां मातम में बदली, दो पक्षों में खूनी संघर्ष, दो सगे भाइयों की मौत, गांव में फोर्स तैनात

मेरठ: सरधना थाना क्षेत्र के मेहरमती गणेशपुर गांव में ईद का त्योहार मातम में बदल गया. एक छोटे से विवाद को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए. दोनों पक्षों में जमकर बवाल हुआ. हमले में दो की मौत हो गई, जबकि 10 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं. हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है. गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात की गई है.

बताया जा रहा है कि मृतक भूरा और सईमुद्दीन ग्राम प्रधान सईदु के भाई हैं. शाम के समय शुरू हुई कहासुनी ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया. आरोप है कि भूरा पुत्र बल्लू, पर धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ हमला किया गया. हमलावरों ने उसे चाकुओं से गोद डाला, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. गंभीर रूप से घयाल सईमुद्दीन की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई.

खूनी झड़प में दोनों पक्षों के करीब 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. कुछ की हालत नाजुक बनी हुई है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया. गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके. फिलहाल पूरे गांव में दहशत और गम का माहौल है भूरा पक्ष के ​ एहसान की हालत नाजुक बनी हुई हैं. जिला अस्पताल रेफर किया गया है.