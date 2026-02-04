ETV Bharat / state

वाराणसी में BHU में दो पक्षों में मारपीट; पुलिस ने दर्ज की FIR, DCP बोले- जातिगत रंग देना गलत

डीसीपी गौरव बंसवाल ने बताया कि छात्र द्वारा तहरीर दी गई थी, जिसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था.

वाराणसी में BHU में सुरक्षा बल तैनात
वाराणसी में BHU में सुरक्षा बल तैनात (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 4, 2026 at 10:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी : काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (BHU) में एक बार फिर तनाव का माहौल बना हुआ है. विश्वविद्यालय में छात्रों के दो गुटों में मारपीट का मामला सामने आया है. विवाद में राजाराम छात्रावास का एक छात्र घायल हो गया है. छात्र की शिकायत पर पुलिस ने चार नामजद सहित अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

वाराणसी में BHU में दो पक्षों में विवाद (Video credit: ETV Bharat)




छात्र आदर्श कुमार ने लंका थाने में दी तहरीर में बताया है कि 3 फरवरी 2026 की शाम करीब 7 से 7:30 बजे के बीच राजाराम छात्रावास के मेस में कुछ छात्रों ने उन पर सुनियोजित तरीके से हमला किया था. उन्होंने आरोप लगाया कि यूजीसी के समर्थन में एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया था. इसी पोस्ट से नाराज होकर उन छात्रों ने हमला किया था.




घायल छात्र ने चार नामजद समेत चार अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दी थी. आदर्श कुमार ने आरोप लगाया है कि हमलावरों ने उनके सिर पर जानलेवा हमला किया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई हैं. आरोपियों ने उनका मोबाइल फोन भी छीन लिया है. विश्वविद्यालय परिसर में दोबारा दिखने पर जान से मारने की धमकी भी दी है.



छात्र का कहना है कि पुलिस ने बुलाया था. इस मामले में दोनों पक्षों से बातचीत हुई है. वहीं, दूसरी ओर जिन छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, उन सभी ने इसे एकतरफा कार्रवाई बताया है. उनका कहना है कि पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन जानबूझकर फंसा रहा है. उनका आरोप है कि इस मामले में हमने पहले शिकायत दी थी, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं की गई. इसके बाद एकतरफा कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया गया है.



डीसीपी गौरव बंसवाल ने बताया कि कल देर शाम राजाराम हॉस्टल में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक छात्र को आपसी झगड़े में चोट लग गई है. उसी छात्र द्वारा तहरीर दी गई थी, जिसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था. उन्होंने बताया कि मेस में खाना खाते समय किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. चोटिल छात्र द्वारा बताया गया था कि उसने यूजीसी के नियमों के समर्थन में वाट्सएप ग्रुप्स पर कुछ पोस्ट शेयर किया था, जिसको लेकर वाद-विवाद हुआ था. जब ये जानकारी प्राप्त हुई तो पुलिस के साथ ही विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी हमारे पास पहुंचे हैं.



उन्होंने बताया कि जो स्थिति स्पष्ट हुई है, उसमें यह पता चला है कि जो विवाद हुआ है वह यूजीसी को लेकर नहीं, बल्कि किसी पुराने विवाद को लेकर था. एमए पॉलिटिकल और एमए हिस्ट्री का वाट्सएप ग्रुप था, उसी में कुछ वाद-विवाद हुआ था, जिसके कारण मारपीट हुई थी. इसमें जो छात्र है वह ओबीसी से है, जिन्होंने अभियोग पंजीकृत कराया है, जो प्रथम नाम है वह भी ओबीसी छात्र ही है. इस मामले को जो जातिगत रंग दिया जा रहा है, वह बिल्कुल ही गलत है. छात्रों द्वारा बताया गया है कि यह मारपीट सामान्य बात को लेकर हुई थी. जातिगत आधार पर यहां कोई झगड़ा नहीं हुआ है.

यह भी पढ़ें : BHU कैंपस में स्टूडेंट की गिरफ्तारी पर भड़के छात्र, मौन प्रदर्शन किया शुरू,प्रॉक्टोरियल बोर्ड पर लगाए गंभीर आरोप

यह भी पढ़ें : BHU में भारी बवाल; छात्रों के दो गुटो में मारपीट और पथराव, तीन थानों की फोर्स और पीएसी तैनात

TAGGED:

TWO GROUPS CLASH AT BHU
KASHI HINDU UNIVERSITY BHU
FIR FILED ACCUSED IN VARANASI
VARANASI POLICE
VARANASI NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.