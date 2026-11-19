कुशीनगर में दो सरकारी शिक्षक निलंबित, मदरसे में पद संभालने का आरोप
बीएसए अनिल कुमार सिंह ने बताया कि शिकायत मिली थी जिसके बाद कार्रवाई की गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 10:46 PM IST
कुशीनगर : सरकारी शिक्षक रहते हुए मदरसे में पदाधिकारी बनने का मामला सामने आया है. बेसिक शिक्षा विभाग ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए दो सहायक अध्यापकों को निलंबित कर दिया है. दोनों शिक्षकों पर एक मदरसे में प्रबंधक और नाजिम का पद संभालने का आरोप है. शिकायत के बाद विभाग ने यह कार्रवाई की है और अब पूरे मामले की विभागीय जांच कराई जा रही है.
जानकारी के मुताबिक, पूरा मामला विशुनपुरा विकासखंड के सोहरौना गांव स्थित अजुमन इस्लामिया मकतब से जुड़ा है. शिकायतकर्ता मोहम्मद आरिफ ने बीते 6 अक्टूबर को आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया कि मकतब के नाजिम मकसूद आलम जंगल गायघाट स्थित जूनियर हाईस्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात हैं. वहीं, मकतब के प्रबंधक फैसल हुसैन जंगल खिरकिया स्थित जूनियर हाईस्कूल में सहायक अध्यापक हैं.
शिकायतकर्ता का आरोप है कि दोनों सरकारी शिक्षक होने के बावजूद मदरसे में प्रबंधक और नाजिम जैसे पदों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. मामले को गंभीरता से लेते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार सिंह ने दोनों सहायक अध्यापकों को निलंबित कर दिया है. साथ ही प्रकरण की निष्पक्ष जांच के लिए पडरौना नगर के खंड शिक्षा अधिकारी सूरज कुमार और रामकोला के खंड शिक्षा अधिकारी डॉ. प्रभाव चंद्र राय को जांच अधिकारी नामित किया गया है.
बीएसए अनिल कुमार सिंह ने बताया कि ये दोनों अध्यापक दो जगह से वेतन ले रहे थे. शिकायत मिली थी जिसके बाद कार्रवाई की गई है. फिलहाल दोनों शिक्षकों के खिलाफ विभागीय जांच जारी है. अब जांच अधिकारियों की रिपोर्ट और संबंधित शिक्षकों का पक्ष सामने आने के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी.
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