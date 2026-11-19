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कुशीनगर में दो सरकारी शिक्षक निलंबित, मदरसे में पद संभालने का आरोप

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

कुशीनगर : सरकारी शिक्षक रहते हुए मदरसे में पदाधिकारी बनने का मामला सामने आया है. बेसिक शिक्षा विभाग ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए दो सहायक अध्यापकों को निलंबित कर दिया है. दोनों शिक्षकों पर एक मदरसे में प्रबंधक और नाजिम का पद संभालने का आरोप है. शिकायत के बाद विभाग ने यह कार्रवाई की है और अब पूरे मामले की विभागीय जांच कराई जा रही है.



जानकारी के मुताबिक, पूरा मामला विशुनपुरा विकासखंड के सोहरौना गांव स्थित अजुमन इस्लामिया मकतब से जुड़ा है. शिकायतकर्ता मोहम्मद आरिफ ने बीते 6 अक्टूबर को आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया कि मकतब के नाजिम मकसूद आलम जंगल गायघाट स्थित जूनियर हाईस्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात हैं. वहीं, मकतब के प्रबंधक फैसल हुसैन जंगल खिरकिया स्थित जूनियर हाईस्कूल में सहायक अध्यापक हैं.