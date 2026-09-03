आपत्तिजनक वीडियो बनाने वाले दोनों शिक्षक निलंबित, शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन
आपत्तिजनक वीडियो बनाने के मामले में बक्सर के दो सरकारी शिक्षकों पर गाज गिरी है. दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है. रिपोर्ट- उमेश पांडेय
Published : September 3, 2026 at 2:08 PM IST
बक्सर: शिक्षा विभाग ने बक्सर के दो सरकारी शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई की है. आपत्तिजनक वीडियो बनाने और उसे प्रसारित करने के गंभीर आरोपों के बाद दोनों को निलंबित कर दिया गया है. विभाग ने ग्रामीणों की शिकायत के बाद ये एक्शन लिया है. साथ ही मामले की जांच के आदेश दिए हैं.
दो सरकारी शिक्षक निलंबित
प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, डुमरांव की ओर से 31 अगस्त 2026 को जिला शिक्षा विभाग को रिपोर्ट भेजी गई. इसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्देश पर दोनों शिक्षकों को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया.
निलंबित शिक्षक वीरेंद्र प्रसाद का मुख्यालय प्रखंड संसाधन केंद्र, राजपुर और अरविंद कुमार का मुख्यालय प्रखंड संसाधन केंद्र, चक्की निर्धारित किया गया है. विभागीय कार्यवाही की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है.
वीडियो वायरल होने से खुला मामला
दोनों शिक्षकों पर नाबालिग छात्रा का आपत्तिजनक वीडियो बनाने और उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित करने का गंभीर आरोप है. शिकायत में छात्राओं के साथ कथित अभद्र व्यवहार और धमकी देने से जुड़े ऑडियो का भी उल्लेख किया गया है.
हालांकि, इन आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगी. फिलहाल शिक्षा विभाग ने मामले को गंभीर मानते हुए दोनों शिक्षकों को निलंबित कर दिया है. अरविंद कुमार की नियुक्ति वर्ष 2024 में TRE-2 के तहत हुई थी.
"दोनों शिक्षकों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है. ग्रामीणों ने दोनों के खिलाफ शिकायत की थी. जिसके बाद विभागीय कार्रवाई की गई है. साथ ही मामले की जांच की जा रही है."- इंद्र कुमार कर्ण, जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर
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