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हरिद्वार में नाले में बही दो बच्चियां, एक को लोगों ने बचाया, दूसरी की तलाश जारी

हरिद्वार: सिडकुल थाना क्षेत्र के रावली महदूद गांव में बारिश के दौरान नाले में आए तेज बहाव की चपेट में आने से दो बच्चियां बह गईं. स्थानीय लोगों ने एक 7 साल की बच्ची को सकुशल बाहर निकाल लिया. जबकि, 6 साल की बच्ची पानी के तेज बहाव में बहकर लापता हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर बच्ची की तलाश शुरू कर दी. देर रात तक नाले और आसपास के क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन जारी रहा.

पुलिस के मुताबिक, 6 वर्षीय विधिका पुत्री गौतम कुमार मूल रूप से ग्राम फरीदपुर मान उर्फ पपड़ावली, बिजनौर की रहने वाली है. वर्तमान में उसका परिवार सिडकुल के रावली महदूद क्षेत्र में कृपाल स्कूल के पास रह रहा है. विधिका के पिता सिडकुल क्षेत्र में मजदूरी करते हैं. सोमवार शाम को क्षेत्र में बारिश हो रही थी. इसी दौरान विधिका अपनी 7 वर्षीय सहेली हिमानी के साथ खेल रही थी.

बताया जा रहा है कि खेलते समय दोनों बच्चियां अचानक नाले में जा गिरी और तेज बहाव में बहने लगी. आसपास मौजूद लोगों ने शोर सुनकर दोनों को बचाने का प्रयास किया. लोगों ने हिमानी को किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन विधिका पानी के तेज बहाव में बह गई. बच्ची के बहने की सूचना मिलते ही परिजन और आसपास के लोग मौके पर जुट गए.