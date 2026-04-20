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गोरखपुर में टॉफी का लालच देकर दो बच्चियों से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

शोर सुनकर जब परिवार के लोग और पड़ोसी पहुंचे तो आरोपी फरार हो गया.

गोरखपुर में बच्चियों से रेप
गोरखपुर में बच्चियों से रेप (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 20, 2026 at 11:21 AM IST

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गोरखपुर: शाहपुर थाना क्षेत्र में शनिवार की रात एक ही बिल्डिंग में रहने वाले मजदूरों के परिवार की दो बच्चियों के साथ एक अन्य मजदूर ने टॉफी का लालच देकर दुष्कर्म किया. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर शनिवार की रात मुकदमा दर्ज किया था. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को देर रात गिरफ्तार किया.

आरोप है कि किराए पर रहने वाले मजदूर ने पहले बच्चियों को टॉफी देने के लिए कमरे में बुलाया, फिर दोनों के साथ दुष्कर्म किया. उसके चंगुल से किसी तरह एक 7 वर्षीय बच्ची जब छूट कर बाहर निकली तो वह चीखने चिल्लाने लगी जबकि 4 वर्षीय बच्ची उसके साथ कमरे में ही थी. शोर सुनकर जब परिवार के लोग और पड़ोसी पहुंचे तो आरोपी फरार हो गया.

शाहपुर क्षेत्र के जिस मकान में यह घटना घटी है, उसमें कई परिवार एक साथ रहते हैं. आरोपी मूल रूप से गोला तहसील गोरखपुर का मूल निवासी और वह भी अपने पत्नी, बच्चों के साथ इसमें किराए के मकान में रहकर मजदूरी करता है. इसी मकान में संत कबीर नगर जिले और चिलुआताल थाना क्षेत्र गोरखपुर की आपस की दो ममेरी बहने भी अपने परिवार के साथ रहती हैं, जिनके साथ यह घटना घटी.

यह घटना शनिवार की रात में होनी बताई जा रही है. जब काम से लौटा मजदूर बाहर खेल रही थी. इन दोनों बच्चियों को टॉफी देने के बहाने अपने कमरे पर बुलाया और उनके साथ दरिंदगी की.

क्षेत्राधिकार गोरखनाथ रवि कुमार सिंह ने बताया है कि जो तहरीर परिजनों ने दी है. उसके आधार पर आरोपी के खिलाफ शनिवार रात पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धारा में मुकदमा दर्ज करने के साथ पुलिस को आरोपी को गिरफ्तार करने में भी सफलता मिली है. पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया है. रविवार को दोपहर बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया. पीड़ित बच्चियों का मेडिकल कराया जा रहा है.

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