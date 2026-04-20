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गोरखपुर में टॉफी का लालच देकर दो बच्चियों से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

गोरखपुर: शाहपुर थाना क्षेत्र में शनिवार की रात एक ही बिल्डिंग में रहने वाले मजदूरों के परिवार की दो बच्चियों के साथ एक अन्य मजदूर ने टॉफी का लालच देकर दुष्कर्म किया. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर शनिवार की रात मुकदमा दर्ज किया था. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को देर रात गिरफ्तार किया.

आरोप है कि किराए पर रहने वाले मजदूर ने पहले बच्चियों को टॉफी देने के लिए कमरे में बुलाया, फिर दोनों के साथ दुष्कर्म किया. उसके चंगुल से किसी तरह एक 7 वर्षीय बच्ची जब छूट कर बाहर निकली तो वह चीखने चिल्लाने लगी जबकि 4 वर्षीय बच्ची उसके साथ कमरे में ही थी. शोर सुनकर जब परिवार के लोग और पड़ोसी पहुंचे तो आरोपी फरार हो गया.

शाहपुर क्षेत्र के जिस मकान में यह घटना घटी है, उसमें कई परिवार एक साथ रहते हैं. आरोपी मूल रूप से गोला तहसील गोरखपुर का मूल निवासी और वह भी अपने पत्नी, बच्चों के साथ इसमें किराए के मकान में रहकर मजदूरी करता है. इसी मकान में संत कबीर नगर जिले और चिलुआताल थाना क्षेत्र गोरखपुर की आपस की दो ममेरी बहने भी अपने परिवार के साथ रहती हैं, जिनके साथ यह घटना घटी.

यह घटना शनिवार की रात में होनी बताई जा रही है. जब काम से लौटा मजदूर बाहर खेल रही थी. इन दोनों बच्चियों को टॉफी देने के बहाने अपने कमरे पर बुलाया और उनके साथ दरिंदगी की.