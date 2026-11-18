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शर्मनाक! 7 और 11 साल की बच्चियों के साथ 63 वर्षीय शख्स ने किया दुष्कर्म

प्रतीकात्मक चित्र ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: शहर में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, यहां एक अपार्टमेंट में खेल रहीं 7 और 11 साल की दो बच्चियों के साथ 63 वर्षीय शख्स ने दुष्कर्म की वारदात का अंजाम दिया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है.

जानकारी के मुताबिक, घर में खेल रहीं बच्चियों को आरोपी बुलाकर अपने साथ ले गया और पार्क में घटना को अंजाम दे रहा था, उसी दौरान छत पर खड़ी महिलाओं ने आरोपी की हरकत को मोबाइल फोन में कैद कर लिया और लोगों को जानकारी दी. इस घिनौनी हरकत की जानकारी होने पर अपार्टमेंट के लोगों ने आरोपी को पकड़कर पिटाई की, फिर पुलिस को सौंप दिया.