शर्मनाक! 7 और 11 साल की बच्चियों के साथ 63 वर्षीय शख्स ने किया दुष्कर्म
गोरखपुर की घटना, घर से बुलाकर ले गया था आरोपी, फिर पार्क में दिया अंजाम, गिरफ्तार
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 2:17 PM IST
गोरखपुर: शहर में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, यहां एक अपार्टमेंट में खेल रहीं 7 और 11 साल की दो बच्चियों के साथ 63 वर्षीय शख्स ने दुष्कर्म की वारदात का अंजाम दिया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है.
जानकारी के मुताबिक, घर में खेल रहीं बच्चियों को आरोपी बुलाकर अपने साथ ले गया और पार्क में घटना को अंजाम दे रहा था, उसी दौरान छत पर खड़ी महिलाओं ने आरोपी की हरकत को मोबाइल फोन में कैद कर लिया और लोगों को जानकारी दी. इस घिनौनी हरकत की जानकारी होने पर अपार्टमेंट के लोगों ने आरोपी को पकड़कर पिटाई की, फिर पुलिस को सौंप दिया.
क्षेत्राधिकार गोरखनाथ राजीव सिंह ने बताया कि घटना मंगलवार शाम की है. आरोपी अशोक कुमार त्यागी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है. वह मूल रूप से मेरठ का रहने वाला है और यहां अपने बेटे के साथ अपार्टमेंट में रह रहा था.
क्षेत्राधिकारी के मुताबिक, आरोपी के मोबाइल फोन में आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं. इस मामले की जांच में मोबाइल फोन के साथ अन्य सबूत को भी शामिल किया गया है. पुलिस ने बच्चियों के साथ दुष्कर्म की इस घटना की पुष्टि मोबाइल वीडियो के जरिए की है.
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