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'वन स्टॉप सेंटर' की कुंडी तोड़ आधी रात में भागीं दो नाबालिग लड़कियां, पुलिस ने फिर दबोचा

'वन स्टॉप सेंटर' की कुंडी तोड़ आधी रात में भागीं दो नाबालिग लड़कियां ( Photo Credit; ETV Bharat )

हाथरस: सदर तहसील परिसर स्थित 'वन स्टॉप सेंटर' की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है. यहां रह रही 16 और 17 साल की दो नाबालिग लड़कियां दरवाजे की कुंडी तोड़कर फरार हो गईं. घटना से प्रशासन में हड़कंप मच गया, लेकिन पुलिस की तत्परता और कड़ी मशक्कत के बाद महज दो घंटे के भीतर ही दोनों लड़कियों को सुरक्षित पकड़ लिया गया. दरअसल, सदर कोतवाली क्षेत्र से करीबन 15 दिन पहले एक लड़की लापता हुई थी, जिसे पुलिस ने बरामद कर रविवार की रात को वन स्टॉप सेंटर भेजा था. वहीं, इससे पहले एक युवती कस्बा सासनी स्थित अपने घर से चली गई थी, जिसे पुलिस ने तलाश कर शनिवार को वन स्टॉप सेंटर भेजा था. इन दोनों लड़कियों के सोमवार को बयान होने थे, इससे पहले रविवार की रात दोनों ने वन स्टॉप सेंटर के जिस कमरे में रखा गया था उसकी कुंडी के पेच खोल लिए और उसे उखाड़ कर वहां से फरार हो गईं. रात करीब 12:00 बजे की घटना