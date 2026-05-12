'वन स्टॉप सेंटर' की कुंडी तोड़ आधी रात में भागीं दो नाबालिग लड़कियां, पुलिस ने फिर दबोचा

'वन स्टॉप सेंटर' की कुंडी तोड़ आधी रात में भागीं दो नाबालिग लड़कियां, पुलिस ने फिर दबोचा
पुलिस की तत्परता और कड़ी मशक्कत के बाद महज दो घंटे के भीतर ही दोनों लड़कियों को सुरक्षित पकड़ लिया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 12, 2026 at 2:24 PM IST
हाथरस: सदर तहसील परिसर स्थित 'वन स्टॉप सेंटर' की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है. यहां रह रही 16 और 17 साल की दो नाबालिग लड़कियां दरवाजे की कुंडी तोड़कर फरार हो गईं. घटना से प्रशासन में हड़कंप मच गया, लेकिन पुलिस की तत्परता और कड़ी मशक्कत के बाद महज दो घंटे के भीतर ही दोनों लड़कियों को सुरक्षित पकड़ लिया गया.
दरअसल, सदर कोतवाली क्षेत्र से करीबन 15 दिन पहले एक लड़की लापता हुई थी, जिसे पुलिस ने बरामद कर रविवार की रात को वन स्टॉप सेंटर भेजा था. वहीं, इससे पहले एक युवती कस्बा सासनी स्थित अपने घर से चली गई थी, जिसे पुलिस ने तलाश कर शनिवार को वन स्टॉप सेंटर भेजा था. इन दोनों लड़कियों के सोमवार को बयान होने थे, इससे पहले रविवार की रात दोनों ने वन स्टॉप सेंटर के जिस कमरे में रखा गया था उसकी कुंडी के पेच खोल लिए और उसे उखाड़ कर वहां से फरार हो गईं.
रात करीब 12:00 बजे की घटना
यह घटना रविवार रात करीब 12:00 बजे की है. जब गार्ड की नजर दरवाजे पर पड़ी तो वहां अफरा-तफरी मच गई. इसकी सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर छानबीन और लड़कियों की तलाश शुरू कर दी. पुलिस ने करीब एक से दो घंटे के बीच दोनों को सासनी कोतवाली चौराहे के पास से पकड़ लिया. दोनों लड़कियों के सोमवार को बयान दर्ज हो चुके हैं. पुलिस इस मामले में नियमानुसार कार्रवाई कर रही है.
सेंटर की सुरक्षा बढ़ाने बनाई गई कमेटी
सीओ सदर हिमांशु माथुर ने बताया कि दोनों लड़कियां वन स्टॉप सेंटर से अपने घर जाना चाह रही थीं, इसीलिए वह वहां से भागी थीं. उन्होंने बताया कि मामले में नियम अनुसार कार्रवाई की गई है. सोमवार को दोनों लड़कियों के बयान दर्ज हो चुके हैं. बयानों के अवलोकन के बाद उन्हें घर भेज दिया जाएगा. हालांकि दोनों लड़कियों के वन स्टॉप सेंटर से भगाने के मामले ने सेंटर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिया है. फिलहाल आगे से ऐसा न हो, इसलिए सेंटर की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कमेटी बनाई जा रही है.
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