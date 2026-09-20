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बालोद से गिरफ्तार हुआ हैवान, 2 बच्चियों से हुई थी दरिंदगी, अदालत ने भेजा जेल

पुलिस ने चौबीस घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया. दानवीर साहू की रिपोर्ट.

BALOD
बालोद से गिरफ्तार हुआ हैवान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 20, 2026 at 5:14 PM IST

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बालोद: पॉक्सो एक्ट के तहत पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपी पर आरोप है कि उसने 2 बच्चियों के साथ गलत काम किया. पीड़ित दोनों बच्चियां आपस में सहेली हैं. पुलिस ने शिकायत दर्ज होते ही 24 घंटे के भीतर इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को धरदबोचा है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो (POCSO) एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है. आरोपी से पूछताछ के बाद उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.

पकड़ा गया शैतान

डीएसपी श्रुति सिंह ने कहा, घटना 17 सितंबर की है. पीड़ित की नानी ने वारदात की जानकारी थाने में दी है. पीड़िता ने बताया कि उसकी नातिन और उसकी एक सहेली, दोनों नाबालिग हैं, दुष्कर्म की शिकार हुई हैं. पीड़िता के मुताबिक आरोपी की उम्र 36 साल है और उसने बच्चियों को पैसे देने का लालच दिया था. वारदात के बाद आरोपी ने बच्चियों को धमकी भी दी. पुलिस के मुताबिक आरोपी दोनों बच्चियों को साइकिल की कैरियर में गमझे से बांधकर अपने साथ ले गया था.

शिकायत दर्ज होते ही पुलिस हरकत में आई

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अफसर तत्काल हरकत में आए. आला अफसरों ने तत्काल आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ने के निर्देश दिए. एसपी के निर्देश पर तत्काल एक टीम बनाकर आरोपी को पकड़ने की कोशिश शुरू की गई. इसी बीच खुफिया जानकारी मिली की आरोपी एक जगह पर छिपा हुआ है. पुलिस ने तत्काल संभावित ठिकाने पर दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.


पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई

आरोपी के विरुद्ध बीएनएस की धारा 65(2), 137(2) एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत वैधानिक कार्रवाई पूरी की गई. इसके बाद आरोपी को स्थानीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश दिया.

क्या है पॉक्सो अधिनियम

पॉक्सो एक्ट के मामलों में पीड़िता की आयु का निर्धारण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है. यदि घटना की तिथि पर पीड़िता 18 वर्ष से कम पाई जाती है, तो पॉक्सो एक्ट लागू होता है. एज निर्धारण के लिए विद्यालय से जुड़े प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाण पत्र और आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सकीय परीक्षण का सहारा लिया जाता है. POCSO एक्ट, 2012 के अंतर्गत बाल यौन अपराधों के त्वरित और संवेदनशील निपटारे के लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए जाते हैं. ये न्यायालय बाल-अनुकूल वातावरण में, इन-कैमरा कार्यवाही तथा बयान की रिकॉर्डिंग जैसी प्रक्रियाओं से सुनवाई करते हैं, जिससे बच्चे की गरिमा, सुरक्षा और मानसिक संरक्षण सुनिश्चित हो सके.

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