विमेंस प्रीमियर लीग में शहडोल से खेलने वाली दो लड़कियों का जलवा, RCB और MI ने खरीदा

पूजा वस्त्रकार और संस्कृति गुप्ता ( ETV Bharat )

शहडोल: विमेंस प्रीमियर लीग 2026 के लिए ऑक्शन जारी है, जिसमें शहडोल के खिलाड़ियों का जलवा देखने को मिल रहा है. विमेंस प्रीमियर लीग 2026 के ऑक्शन में शहडोल से खेलने वाली दो खिलाड़ियों को खरीद लिया गया है, जिसमें पूजा वस्त्रकार और संस्कृति गुप्ता का नाम शामिल है. WPL 2026 में शहडोल की दो खिलाड़ी विमेंस प्रीमियर लीग 2026 का ऑक्शन जारी है जिसमें शहडोल की दो महिला क्रिकेटरों ने कमाल किया है. शहडोल क्रिकेट अकादमी के कोच सोनू रॉबिंसन ने बताया कि अभी चल रहे ऑक्शन में पूजा वस्त्रकार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने 85 लाख रुपए में खरीदा है. वहीं सीधी जिले की रहने वाली संस्कृति गुप्ता जिन्होंने शहडोल से ही क्रिकेट की एबीसीडी सीखा है, उन्हें मुंबई इंडियंस ने 20 लाख की प्राइस पर खरीदा है. जब पूजा को मिले थे एक करोड़ 90 लाख पूजा वस्त्रकार को सबसे बड़ा अवार्ड तो उन्हें विमेंस प्रीमियर लीग 2023 के ऑक्शन में मिला था. जब उन्हें मुंबई इंडियंस की टीम ने एक करोड़ 90 लाख रुपए में खरीदा था. ये मध्य प्रदेश की किसी भी महिला खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी. लेकिन इस बार उन्हें पिछली बार की तुलना में कम पैसा मिला है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया है. वहीं संस्कृति गुप्ता को पहले मुंबई इंडियंस की टीम ने 10 लाख में खरीदा था, इस बार 20 लाख रुपये में अपनी टीम में शामिल किया है.