विमेंस प्रीमियर लीग में शहडोल से खेलने वाली दो लड़कियों का जलवा, RCB और MI ने खरीदा

पूजा वस्त्रकार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने 85 लाख रुपए और संस्कृति गुप्ता को मुंबई इंडियंस ने 20 लाख की प्राइस पर खरीदा.

WOMENS PREMIER LEAGUE 2026
पूजा वस्त्रकार और संस्कृति गुप्ता (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 27, 2025 at 10:51 PM IST

3 Min Read
शहडोल: विमेंस प्रीमियर लीग 2026 के लिए ऑक्शन जारी है, जिसमें शहडोल के खिलाड़ियों का जलवा देखने को मिल रहा है. विमेंस प्रीमियर लीग 2026 के ऑक्शन में शहडोल से खेलने वाली दो खिलाड़ियों को खरीद लिया गया है, जिसमें पूजा वस्त्रकार और संस्कृति गुप्ता का नाम शामिल है.

WPL 2026 में शहडोल की दो खिलाड़ी

विमेंस प्रीमियर लीग 2026 का ऑक्शन जारी है जिसमें शहडोल की दो महिला क्रिकेटरों ने कमाल किया है. शहडोल क्रिकेट अकादमी के कोच सोनू रॉबिंसन ने बताया कि अभी चल रहे ऑक्शन में पूजा वस्त्रकार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने 85 लाख रुपए में खरीदा है. वहीं सीधी जिले की रहने वाली संस्कृति गुप्ता जिन्होंने शहडोल से ही क्रिकेट की एबीसीडी सीखा है, उन्हें मुंबई इंडियंस ने 20 लाख की प्राइस पर खरीदा है.

जब पूजा को मिले थे एक करोड़ 90 लाख

पूजा वस्त्रकार को सबसे बड़ा अवार्ड तो उन्हें विमेंस प्रीमियर लीग 2023 के ऑक्शन में मिला था. जब उन्हें मुंबई इंडियंस की टीम ने एक करोड़ 90 लाख रुपए में खरीदा था. ये मध्य प्रदेश की किसी भी महिला खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी. लेकिन इस बार उन्हें पिछली बार की तुलना में कम पैसा मिला है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया है. वहीं संस्कृति गुप्ता को पहले मुंबई इंडियंस की टीम ने 10 लाख में खरीदा था, इस बार 20 लाख रुपये में अपनी टीम में शामिल किया है.

पूजा वस्त्रकार लंबे समय से थीं चोटिल

बता दें पूजा वस्त्रकार लंबे समय से चोटिल चल रही थीं. 2024 के T20 वर्ल्ड कप के बाद उन्हें जो चोट लगी थी उस कारण से वह टीम से बाहर चल रही थीं. उन्हें इलाज और रिहैब से गुजरना पड़ा, जिसके चलते वह कई आधिकारिक अनुबंध और फ्रेंचाइजी गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकती थीं. इसी चोट के चलते उन्हें विमेंस प्रीमियर लीग 2025 से बाहर रहना पड़ा था. अभी पूजा वस्त्रकार बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैब की प्रक्रिया से गुजर रही हैं और लगातार अपने फिटनेस पर काम कर रही हैं, जिससे जल्द मैदान पर वापसी कर सकें.

शहडोल की हैं पूजा वस्त्रकार

पूजा वस्त्रकार शहडोल की क्रिकेटर हैं और क्रिकेट की एबीसीडी उन्होंने शहडोल से ही सीखी है. पूजा एक बेहतरीन ऑलराउंडर के तौर पर खुद को स्थापित कर चुकी हैं. वह भारतीय टीम की बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से एक हैं. उनके इंटरनेशनल करियर की बात करें तो वह 33 वनडे, 72 T20 मैच और और पांच टेस्ट मैच खेल चुकी हैं.

संस्कृति हैं बेहतरीन ऑलराउंडर

संस्कृति गुप्ता की बात करें तो ये भी एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, ये रहने वाली तो सीधे जिले की हैं, लेकिन शहडोल क्रिकेट अकादमी के कोच सोनू रॉबिंसन बताते हैं कि उन्हीने क्रिकेट की एबीसीडी शहडोल से ही सीखी है, संस्कृत 13 साल की उम्र से ही शहडोल आ गई थी और यहां से क्रिकेट खेल रही थी। संस्कृति लेफ्ट हैंड बैटिंग करती हैं और राइट आर्म ऑफ स्पिन बोलिंग करती हैं, अभी वो मध्य प्रदेश की T20 टीम से मैच भी खेल रही हैं.

