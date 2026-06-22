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चाइल्ड हेल्पलाइन को सौंपी गईं नैनी स्टेशन पर मिलीं दो बच्चियां, 6 महीने में 315 बच्चों को RPF ने किया रेस्क्यू

चाइल्ड हेल्पलाइन को सौंपी गईं बच्चियां. ( Photo Credit; PRAYAGRAJ RPF )

प्रयागराज : उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल में 'ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते' के तहत रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने नैनी जंक्शन से दो असहाय बच्चियों को सुरक्षित रेस्क्यू कर चाइल्ड हेल्पलाइन को सुपुर्द किया है. 21 जून को नैनी जंक्शन के प्लेटफार्म संख्या 4 पर गश्त के दौरान आरपीएफ के उप निरीक्षक सत्यास कुमार यादव, कांस्टेबल गुलाम कादिर और महिला कांस्टेबल साधना ने दोनों बच्चियों को डरी और असहाय स्थिति में देखा. पूछताछ की तो बच्चियों ने अपना घर शंकरगढ़ क्षेत्र में होना बताया. कम उम्र और घबराहट के कारण वे अपने माता-पिता या परिजनों का कोई भी संपर्क नंबर बताने में असमर्थ रहीं. इसके बाद आरपीएफ टीम उन्हें तुरंत सुरक्षा के साथ नैनी पोस्ट पर ले आई. आरपीएफ ने तुरंत इस मामले की सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन प्रयागराज को दी.