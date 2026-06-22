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चाइल्ड हेल्पलाइन को सौंपी गईं नैनी स्टेशन पर मिलीं दो बच्चियां, 6 महीने में 315 बच्चों को RPF ने किया रेस्क्यू

आरपीएफ को दो बच्चियां नैनी रेलवे स्टेशन पर मिली थीं. 'ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते' के तहत बच्चों का किया जा रहा रेस्क्यू.

चाइल्ड हेल्पलाइन को सौंपी गईं बच्चियां.
चाइल्ड हेल्पलाइन को सौंपी गईं बच्चियां. (Photo Credit; PRAYAGRAJ RPF)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 22, 2026 at 8:11 PM IST

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प्रयागराज : उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल में 'ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते' के तहत रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने नैनी जंक्शन से दो असहाय बच्चियों को सुरक्षित रेस्क्यू कर चाइल्ड हेल्पलाइन को सुपुर्द किया है.

21 जून को नैनी जंक्शन के प्लेटफार्म संख्या 4 पर गश्त के दौरान आरपीएफ के उप निरीक्षक सत्यास कुमार यादव, कांस्टेबल गुलाम कादिर और महिला कांस्टेबल साधना ने दोनों बच्चियों को डरी और असहाय स्थिति में देखा. पूछताछ की तो बच्चियों ने अपना घर शंकरगढ़ क्षेत्र में होना बताया.

कम उम्र और घबराहट के कारण वे अपने माता-पिता या परिजनों का कोई भी संपर्क नंबर बताने में असमर्थ रहीं. इसके बाद आरपीएफ टीम उन्हें तुरंत सुरक्षा के साथ नैनी पोस्ट पर ले आई. आरपीएफ ने तुरंत इस मामले की सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन प्रयागराज को दी.

संस्था की केस वर्कर आरपीएफ पोस्ट पहुंचीं और बच्चियों से बातचीत कर कानूनी कागजी कार्रवाई पूरी की. प्रयागराज मंडल में भटके हुए बच्चों को बचाने का यह अभियान बड़े पैमाने पर चल रहा है. 1 जनवरी 2026 से लेकर 15 जून 2026 तक आरपीएफ ने कुल 315 बच्चों को ट्रेनों और स्टेशन परिसरों से सुरक्षित रेस्क्यू किया है, जो घर से भागकर या गलती से अपनों से बिछड़कर रेलवे ट्रैक और प्लेटफॉर्मों तक पहुंच गए थे.

उत्तर मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि रेलवे सुरक्षा बल यात्रियों और विशेषकर बच्चों की सुरक्षा के लिए 24 घंटे पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने आम जनता और रेल यात्रियों से भी इस नेक काम में भागीदार बनने की अपील की है. रेलवे प्रशासन का कहना है कि यदि किसी भी नागरिक को रेलवे स्टेशन या ट्रेन में कोई बच्चा अकेला, परेशान या संदिग्ध हालत में दिखाई दे, तो वे तुरंत रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 या पास के किसी भी रेल कर्मचारी को इसकी सूचना दें, ताकि समय रहते मासूमों को सुरक्षित किया जा सके.

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