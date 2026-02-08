ETV Bharat / state

बस्ती में लापरवाही की भेंट चढ़ी दो मासूमों की जिंदगी, कूड़ा बीनने के दौरान करंट की चपेट में आईं, मौके पर मौत

बस्ती: शहर के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र स्थित पचपेड़िया रोड पर रविवार शाम करीब 4 बजे दर्दनाक हादसा हो गया. कबाड़ बीनने वाली दो बच्चियां खंभे से लटकर रहे बिजली के तार की चपेट में आ गईं. दोनों बच्चियों की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना मिलने पर कुछ ही देर में मौके पर पुलिस भी पहुंची. बच्चियों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत पहले ही हो चुकी थी. बच्चियों के परिजन मासूमों के शव से लिपटकर रोते रहे. दूसरी तरफ स्थानीय लोग इसे बिजली विभाग की लापरवाही मान रहे हैं.

पुलिस के मुताबिक, कांशीराम आवास विकास कॉलोनी की रहने वाली 10 साल की काजल (पुत्री मौलबी) और 12 साल की करिश्मा (पुत्री अर्जुन) के लिए हर दिन की तरह कूड़ा बीनने निकली थीं. पचपेड़िया रोड के किनारे दोनों कूड़ा बीन रही थीं. यहां एक बिजली का खंभा था, जिससे तार लटक रहा था. जैसे ही एक बच्ची ने कूड़े के ढेर में हाथ डाला, करंट की चपेट में आ गई. उसके चीखने पर दूसरी बच्ची बचाने के लिए दौड़ी, इस पर वह भी करंट की चपेट में आ गई. दोनों बच्चियों ने वहीं तड़पकर दम तोड़ दिया.

आसपास के लोगों ने देखा तो शोर मचाया. इसके साथ ही पुलिस को सूचना दी गई. कुछ ही देर में परिजन भी आ गए. पुलिस ने दोनों बच्चियों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया. लेकिन दोनों की मौत पहले ही हो चुकी थी. मासूमों की मौत से परिजन बेसुध हो गए. बताते हैं कि दोनों बच्चियां कूड़ा बीनकर अपने परिवार को आर्थिक रूप से मदद करती थीं. इस घटना से स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है. उनका कहना है कि बच्चियों की मौत के लिए बिजली विभाग की लापरवाही जिम्मेदार है.जिस खंभे के पास यह हादसा हुआ, वहां तारों का जाल फैला हुआ है. बारिश या नमी के मौसम में यहां अक्सर स्पार्किंग होती रहती थी.

डीएसपी सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है. बिजली विभाग से रिपोर्ट तलब की गई है. यदि लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.



