मातम में बदली खुशियां! तालाब में नहाने गई दो बच्चियों की डूबने से मौत
हजारीबाग में तालाब में नहाने गई दो बच्चियों की डूबने से मौत हो गयी है.
Published : October 26, 2025 at 11:46 PM IST
हजारीबागः जिला के केरेडारी थाना अंतर्गत दिल दहलाने वाली घटना घटी है. छठ पूजा की तैयारी में गई दो बच्ची की तालाब में डूबने से मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है. पर्व की खुशी मातम में बदल गई है.
हजारीबाग में केरेडारी थाना क्षेत्र के बेला गांव में छठ पूजा की पूर्व संध्या पर रविवार को तालाब में नहाने के लिए गई दो बच्चियों की पानी में डूबने से मौत हो गई. परिजनों के द्वारा बताया जाता है कि छठ पर्व की तैयारी के क्रम में दोनों बच्चियां गांव के तालाब में नहाने गई थीं. नहाने के दौरान पैर फिसल जाने से दोनों गहरे पानी में चली गईं और डूबने लगीं.
इस बीच तालाब के आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाया, जिसके बाद परिजनों को घटना की जानकारी मिली. परिजन तत्काल दोनों बच्चियों को तालाब से निकालकर केरेडारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए. बाद में परिजनों ने दोनों बच्चियों को बड़कागांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया, जहां चिकित्सा प्रभारी डॉ. अविनाश कुमार ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.
इन बच्चियों की पहचान रूपा तिवारी (12 वर्ष), पिता रवि तिवारी और गुनगुन कुमारी (11 वर्ष), पिता अनिल तिवारी, निवासी बेला गांव के रूप में की गई है. परिजन रवि और अनिल तिवारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि अगर केरेडारी अस्पताल में डॉक्टर समय पर मौजूद होते तो दोनों बच्चियों की जान बच सकती थी. उन्होंने अस्पताल प्रशासन की लापरवाही पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया है.
इस हृदयविदारक घटना से पूरे बेला गांव में शोक की लहर दौड़ गई है. गांव में छठ की खुशियां मातम में बदल गईं हैं. इस हादसे के बाद दोनों बच्चियों के परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है.
