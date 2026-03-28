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वैशाली में हादसा, परिवार संग गंगा नहाने गई 2 लड़कियों की डूबकर मौत

वैशाली : बिहार के वैशाली में नहाने के दौरान गंगा नदी में डूबने से दो लड़कियों की मौत हो गई. मृतक लड़कियों के शवों को बरामद कर पहचान कर लिया गया है. हादसा राघोपुर प्रखंड के जुड़ावनपुर थाना क्षेत्र के लालबाबा मठ के पास हुआ. दोनों लड़कियां अपने परिवार के साथ गंगा नहाने गईं हुईं थी तभी दोनों डूबने लगीं.

गंगा में डूबने से दो लड़कियों की मौत : प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि लड़कियों को नहाने के दौरान गहराई का अंदाजा नहीं लगा, धारा ने दोनों को अपनी ओर खींच लिया. घटना की सूचना जुड़वानपुर थाने की पुलिस को मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों की खोजबीन शुरू की गई. कड़ी मशक्कत के बाद दोनों के शव को बाहर निकल जा सका.

कड़ी मशक्कत से निकाला गया शव : डूबने की सूचना पर स्थानीय लोगों खोजबीन की. लंबी तलाश के बाद सफलता नहीं मिली तो लोगों ने पुलिस को सूचित पुलिस ने रेस्क्यू चलाकर दोनों लड़कियों को शव को कई घंटे बाद बाहर निकाला.

गहरे पानी में जाने से हादसा : मृतक की पहचान जुड़ावनपुर थाना क्षेत्र के राघोपुर पश्चिम पंचायत के चाई टोला निवासी रणजीत सिंह की 11 वर्षीय पुत्री रीना कुमारी और सुरेंद्र सिंह की 13 वर्षीय पुत्री सुरभि कुमारी के रूप में हुई है. मृतक के पिता का कहना है कि परिवार के साथ गंगा स्नान करने के लिए गई थी. गहरे पानी में जाने के कारण या हादसा हुआ.