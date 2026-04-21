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श्रावस्ती में राप्ती नदी में डूबने से दो बच्चियों की मौत, नहाने गई थीं, पैर फिसलने से गहरे पानी में चली गईं

काफी प्रयास के बाद मिला बच्चियों का शव. ( Photo Credit; Shravasti Police )