श्रावस्ती में राप्ती नदी में डूबने से दो बच्चियों की मौत, नहाने गई थीं, पैर फिसलने से गहरे पानी में चली गईं
बच्चों का शोर सुनकर ग्रामीण और परिजन मौके पर पहुंचे. काफी प्रयास के बाद दोनों बच्चियों का शव नदी से बाहर निकाला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 21, 2026 at 7:52 PM IST
श्रावस्ती : सोनवा थाना क्षेत्र में मंगलवार को राप्ती नदी में डूबने से दो बच्चियों की मौत हो गई. नहाते समय पैर फिसलने से दोनों गहरे पानी में चली गईं और डूब गईं. घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है.
नारायणपुर गांव निवासी धर्मराज की 11 वर्षीय बेटी अंशिका और छोटकउ की 13 वर्षीय बेटी गुलशन दोपहर में घर से टहलते हुए करीब 500 मीटर दूर बह रही राप्ती नदी के किनारे पहुंच गईं. दोनों सहेलियां नदी में नहाने के लिए उतर गईं.
इसी दौरान अचानक पैर फिसलने से वे गहरे पानी में चली गईं और डूबने लगीं. घटना के समय आसपास मौजूद अन्य बच्चों ने शोर मचाकर ग्रामीणों को सूचना दी. मौके पर पहुंचे परिजनों और ग्रामीणों ने काफी प्रयास के बाद दोनों बच्चियों को नदी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी.
सूचना मिलते ही सोनवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी. पुलिस के अनुसार, मामले की जांच की जा रही है. ग्रामीणों ने बताया कि राप्ती नदी में लगातार हो रहे कटान के कारण कई परिवार नदी के दूसरी ओर खेतों में अस्थायी रूप से रह रहे हैं.
नदी घरों के बेहद करीब होने से बच्चों का अक्सर वहां जाना लगा रहता है. घटना के दिन भी बच्चियां बिना बताए नदी तक पहुंच गई थीं, जिससे यह हादसा हो गया. अंशिका अपने तीन भाइयों और दो बहनों में सबसे छोटी थी. उसके पिता का पहले ही निधन हो चुका है और परिवार का पालन-पोषण उसका बड़ा भाई मजदूरी कर करता है.
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