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लातेहार में गड्ढे में डूबने से दो बच्चियों की मौत, नहाने के दौरान हादसा

लातेहारः जिला के बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत मासियातू गांव में पानी भरे गड्ढे में डूबने से दो मासूम बच्चियों की मौत हो गई. घटना के बाद पूरे गांव में मातम फैल गया है. बच्चियों की पहचान साक्षी कुमारी और रितिका कुमारी के रूप में हुई है. दोनों 8-8 वर्ष की थी.

मिली जानकारी के अनुसार, दोनों बच्चियों शनिवार को स्कूल में छुट्टी होने के बाद घर आई थी और शाम को नहाने के लिए गांव के पास ही स्थित पुलिया के पास गई थी. बताया जाता है कि नहाने के दौरान ही दोनों बच्चियों पुलिया के पास बने गहरे गड्ढे में डूब गई. हालांकि आसपास किसी के नहीं रहने के कारण गड्ढे में डूबने से दोनों बच्चियों की मौत हो गई. बाद में जब काफी देर तक दोनों बच्चियों घर वापस नहीं लौटी तो परिजन उन्हें ढूंढते हुए पुलिया के पास पहुंचे. जहां गड्ढे में दोनों बच्चियों का शव तैरता हुआ दिखाई दिया. ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों बच्चियों को गड्ढे से बाहर निकाला. परंतु तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी.

घटनास्थल की ओर रवाना हुई पुलिस

इस संबंध में पूछने पर थाना प्रभारी अनुभव कुमार सिन्हा ने बताया कि मामले की सूचना मिली है. पुलिस टीम को घटनास्थल की ओर भेजा गया है. उन्होंने कहा कि पूरे मामले की छानबीन के बाद ही कुछ कहा जा सकता है. फिलहाल पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन करेगी. थाना प्रभारी ने आम लोगों से यह भी अपील किया कि बच्चों को कभी भी अकेले नदी नालों या तालाब में ना भेजें.

तीन माह पहले भी हुई थी घटना