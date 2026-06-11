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दो बहनों के लिए काल बना भट्ठा के लिए खोदा गया गड्ढा, डूबने से हुई दोनों की मौत

लातेहार में गड्ढे में भरे पानी में डूबने से दो बच्ची की मौत हो गयी है.

Two girls died after drown in water filled pit in Latehar
रोते-बिलखते परिजन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 11, 2026 at 8:33 PM IST

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लातेहारः जिला के बरियातू थाना क्षेत्र अंतर्गत बरवाडीह गांव में गुरुवार को एक गड्ढे में भरे पानी में डूबने से दो मासूम बच्चियों की मौत हो गई. दोनों बच्चियों आपस में चचेरी बहन थी. घटना की जानकारी मिलने के बाद थाना प्रभारी रंजन कुमार पासवान दोनों लड़कियों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल भेज दिया है.

दरअसल, बरियातू थाना क्षेत्र अंतर्गत बरवाडीह गांव निवासी कामेश्वर गंझु 10 वर्षीय पुत्री प्रियंका कुमारी और मनोज गंझु की 9 वर्षीय पुत्री संजू कुमारी गुरुवार को अपने घर से निकलीं. लेकिन काफी देर तक दोनों बच्चियों वापस घर नहीं लौटी तो परिजन परेशान हुए और उनकी खोजबीन आरंभ हुई.

इसी बीच किसी ने ईंट भट्ठा के लिए खोदे गए गड्ढे में दोनों लड़कियों को डूबा हुआ देखा. शोर मचाने पर गांव वाले वहां पहुंचे और दोनों बच्चियों को गड्ढे से बाहर निकाला. परंतु तब तक दोनों बच्चियों की मौत हो गई थी. इधर घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश भी देखा जा रहा.

ग्रामीणों का कहना है कि भट्ठा के लिए गड्ढा खोदने वाले लोगों पर कार्रवाई हो. बच्चियों के परिवार वाले शवों का पोस्टमार्टम कराने के लिए भी तैयार नहीं हुए. हालांकि बाद में थाना प्रभारी रंजन पासवान द्वारा ग्रामीणों को समझाया गया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.

अवैध भट्ठा के लिए खोदे गए थे गड्ढे

ग्रामीणों ने बताया कि दूसरे गांव के कुछ लोगों ने अवैध भट्ठा के लिए वो गड्ढा खोदा था पर काम खत्म होने के बाद गड्ढा को भर नहीं गया. कुछ दिन पहले हुई बारिश के कारण गड्ढा में पानी भरा हुआ था. खोदा गया गड्ढा अत्यंत असुरक्षित था. रास्ता के बिल्कुल किनारे होने के कारण यह काफी खतरनाक था. संभावना है कि रास्ते से गुजरने के दौरान लड़कियां गड्ढे में गिर गई होंगी. ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि दोषी पर जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की जाए. ग्रामीणों ने यह भी मांग किया कि गड्ढा को अविलंब भर जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना फिर से ना घटे.

घटना कैसे हुई इसकी हो रही है जांच

इस संबंध में थाना प्रभारी रंजन पासवान ने बताया कि मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम दोनों बच्चियों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है. उन्होंने कहा कि पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है.

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