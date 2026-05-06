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खेलते-खेलते आई मौत, पड़ोस में बन रहे मकान के टैंक में गिरी 5 साल की दो बच्चियां, दोनों की मौत

जयपुर में शिप्रापथ थाना इलाके में जगन्नाथपुरी इलाके की घटना.

Shipra Path Police Station, Jaipur
शिप्रा पथ थाना, जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 6, 2026 at 12:25 PM IST

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जयपुर: राजधानी जयपुर में एक हादसे ने पांच साल की दो मासूम बच्चियों का जीवन लील लिया. बच्चियां खेलते-खेलते पड़ोस में बन रहे एक मकान के टैंक में गिर गई और पानी में डूबने से दोनों की मौत हो गई. काफी देर तक परिजनों को पता भी नहीं चला. जब तलाश शुरू की तो एक बच्ची की चप्पल टैंक के पास मिली. इस आधार पर परिजनों ने टैंक में देखा तो दोनों के शव तैरते मिले. घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सवाई मानसिंह अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा.

शाम की घटना, रात को पता चला: शिप्रा पथ थानाधिकारी महेंद्र सिंह ने बताया कि यह घटना जगन्नाथपुरी इलाके में मंगलवार शाम की है. पांच साल की राधिका पुत्री पप्पू सिंह और ओसिया पुत्री जाकिर साथ खेल रही थीं. दोनों पड़ोस में बन रहे निर्माणाधीन मकान की तरफ चली गई. दोनों वहां बने पानी के टैंक में गिर गईं. काफी देर तक परिजनों को इस बारे में पता ही नहीं चला. रात होने के बाद भी जब दोनों बच्चियां घर नहीं पहुंची तो परेशान परिजनों ने तलाश शुरू की.

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टैंक के पास मिली चप्पल: एसएचओ सिंह ने बताया कि बच्चियों की तलाश करते हुए परिजन निर्माणाधीन मकान में पहुंचे तो वहां टैंक के पास एक बच्ची की चप्पल दिखी. परिजनों ने टैंक में झांका तो राधिका और ओसिया के शव तैरते दिखे. घटना की जानकारी मिलने पर शिप्रा पथ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शव एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी पहुंचाए. उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द किए जाएंगे.

बिहार और यूपी से आकर मजदूरी करते हैं परिजन: थानाधिकारी महेंद्र सिंह ने बताया कि दोनों बच्चियों के परिजन जयपुर में जगन्नाथपुरी इलाके में किराए के मकान में रहते हैं. राधिका के पिता पप्पू सिंह बिहार के रहने वाले हैं. ओसिया के पिता जाकिर उत्तर प्रदेश से आकर जयपुर रह रहे हैं. दोनों बच्चियों के परिजन मजदूरी का काम करते हैं. पुलिस ने मर्ग के तहत मुकदमा दर्ज किया है. जांच जारी है.

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TWO GIRLS DROWN IN TANK
TWO GIRLS LOSE LIVES IN ACCIDENT
DEATH STRIKES WHILE PLAYING
मजदूरी करते हैं दोनों के परिजन
TWO GIRLS DIE BY DROWNING IN JAIPUR

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